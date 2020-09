 Venezolanos padecen "casancio emocional" y estrés postraumático

"Hay un síndrome llamado estrés postraumático que tiene que ver cuando los sucesos ocurren Los venezolanos tenemos todos los síntomas de ese síndrome, sin embargo, de postraumático no tiene absolutamente nada. Está en pleno desarrollo todo el tiempo".

Los ciudadanos sortean a diario fallas, que según confiesan, los alejan de la normalidad, informa la VOA.

“Por ejemplo, donde yo vivo no hay agua por la tubería. Tengo que subir el agua 4 pisos. El gas tenemos un mes que no lo tenemos. El efectivo no se consigue. Todo es en dólares ¿y los que no tenemos? ¿Cómo sobrevivimos a eso? Me deprimo y cuando me deprimo activo mi enfermedad, que es una enfermedad inmunológica“.

" Mucha angustia e incertidumbre".

"Eso le estresa mucho a uno, porque uno no sabe cómo va a amanecer el día. Y uno se acuesta pensando en esas situaciones. Es estresante vivir así".

Psicólogos Sin Fronteras Venezuela reporta que, en comparación con 2019, este año se ha duplicado el número de consultas en su línea de atención. Un 65 por ciento de los 1 927 casos atendidos durante la pandemia fueron por trastorno mixto de ansiedad y depresión

“Hay una sensación de fatalismo permanente. Hay mucha ansiedad. Esto nos lleva a una situación de irritabilidad. Resulta que todo esto nos dibuja una situación de cansancio emocional".

La especialista advierte que ese cansancio emocional impide que la persona viva en el presente y deje de sentir placer y alegría. Adriana Núñez Rabascall, Voz de América Caracas.

YS