 ¿Usar la mascarilla sin lavarla? Podría estar causando más daño que bien

¿Puede tener dolor de garganta por usar una máscara sucia?

Además de todas las molestias que causa el uso permanente de la mascarilla facial ahora, hay una cosa más que agregar a la lista: dolor de garganta.

Algunas personas han informado que lo padecen después de usar sus máscaras durante períodos de tiempo más prolongados y no limpiarlas. Por lo tanto, si ha estado dejando esa máscara en el automóvil, usándola una y otra vez y preguntándose por qué sigue teniendo dolor de garganta, siga leyendo para aprender cómo limpiar su mascarilla.

Sabemos que debemos lavarnos las manos con regularidad y limpiar a fondo las superficies de alto contacto y nuestros espacios de vida. Por lo tanto, no es del todo sorprendente que una mascarilla sucia pueda causar dolor de garganta. Pero no es lo único. Entonces, le pedimos al médico de medicina familiar Neha Vyas, MD, de la Clínica de Cleveland, que nos explicara por qué ocurren los dolores de garganta y cómo una máscara con gérmenes y algunas otras variables pueden provocarlos.

¿Qué causa el dolor de garganta? ¿Algunas personas lo padecen con más frecuencia?

“El dolor de garganta puede ser causado por virus, bacterias o irritantes ambientales. También pueden ser causados ​​por tensión vocal (usar demasiado la voz), aire seco o una afección llamada reflujo gastroesofágico o ERGE ”, explica el Dr. Vyas. Agrega que cualquiera puede tener dolor de garganta, pero las personas con el sistema inmunológico debilitado, las personas alérgicas y las que usan la voz a menudo pueden ser especialmente propensas a sufrirlas.

¿Por qué podríamos tener dolor de garganta después de usar una máscara durante mucho tiempo?

“Los usuarios de máscaras a menudo tienen que hablar más alto para que los demás puedan oír. Esto puede causar tensión vocal ”, dice el Dr. Vyas. “Otras veces, puede ser por virus o gérmenes que residen en máscaras sucias o sucias, ya sea por usarlas con frecuencia sin lavarlas o por quitárselas y ponerlas con las manos sucias”. Según el Dr. Vyas, las máscaras sucias definitivamente empeoran las cosas porque cuando usas una, terminas inhalando bacterias o virus que podrían quedar atrapados en la máscara.

Además de lavarnos las mascarillas con regularidad, ¿qué más podemos hacer para prevenir los dolores de garganta?

“Trate de limitar la cantidad de veces que toca o quita la máscara”, dice el Dr. Vyas. Y cuando necesitamos quitarnos las máscaras, nos insta a que nos aseguremos de que nuestras manos estén limpias cuando nos las quitemos o nos las pongamos.

El Dr. Vyas dice que el dolor de garganta se puede tratar con aerosoles o pastillas para la garganta de venta libre. A veces, un antihistamínico o un medicamento antiinflamatorio de venta libre como el acetaminofén o el ibuprofeno pueden ayudar si puede tomar estos medicamentos. Pero si no está seguro de por qué tiene dolor de garganta o tiene uno con bastante frecuencia, ella enfatiza que es importante hablar con su médico de atención primaria.

Cómo limpiar mascarillas faciales de tela

Para reducir las posibilidades de tener dolor de garganta debido a una mascarilla sucia, aquí hay algunos consejos útiles de limpieza de mascarillas de los CDC.

Cómo lavar tu mascarilla en una lavadora

Puedes lavar tu mascarilla con el resto de tu ropa. Use detergente para ropa normal y la configuración de agua más caliente adecuada para el paño utilizado para hacer la máscara. Si tiene piel sensible, use un detergente suave.

Cómo lavar tu mascarilla a mano

Esto requiere algunos pasos adicionales:

- Antes de comenzar, revise la etiqueta para ver si su lejía está destinada a la desinfección. Es posible que algunos productos blanqueadores, como los diseñados para un uso seguro en ropa de color, no sean adecuados para la desinfección.

- Asegúrate de estar en un área bien ventilada.

- Prepara una solución de lejía. Utilice un blanqueador que contenga hipoclorito de sodio al 5,25% al ​​8,25% y mézclelo con agua a temperatura ambiente. No use un producto blanqueador si el porcentaje no está en este rango o no está especificado. Y no use lejía que haya vencido la fecha de vencimiento y nunca mezcle lejía de uso doméstico con amoníaco o cualquier otro limpiador.

- Puede mezclar: 5 cucharadas (1/3 taza) de lejía al 5.25% -8.25% por galón de agua a temperatura ambiente o 4 cucharaditas de lejía al 5.25% -8.25% por cuarto de agua a temperatura ambiente.

- Remoja tus mascarillas en la solución de lejía durante 5 minutos.

- Desecha la solución de lejía por el desagüe y enjuaga bien las mascarillas con agua fría o a temperatura ambiente.

- Asegúrese de secar completamente las máscaras después del lavado.

Cómo secar tus mascarillas faciales

En la secadora: use el ajuste de calor más alto y déjelo en la secadora hasta que esté completamente seco.

Secado al aire: colóquelo plano y deje que se seque por completo. Si es posible, coloque la máscara a la luz solar directa.

“Si bien algunas personas pueden percibir que usar una máscara es una molestia, es importante continuar haciéndolo para prevenir la propagación del COVID-19 y otros gérmenes”, dice el Dr. Vyas.

EA