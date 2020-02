 Uruguay "se mantiene alerta" por el coronavirus que llegó a América Latina

Asimismo, destaca que se encuentra "en comunicación permanente con la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud" (OPS/OMS).

"La OMS ha informado que la evolución de la epidemia en China ha alcanzado su máxima incidencia y se ha estabilizado entre el 23 de enero y el 2 de febrero pasados. Desde esa fecha, el descenso es sostenido. Asimismo, ha estimado que la letalidad por este nuevo virus es de un 2 a 4 % en China y de 0,7 % en el resto del mundo, con 33 países reportando casos provenientes de áreas con circulación", reza el texto.

Además, explica que no hay evidencia "de transmisión significativa, eficaz y sostenida fuera de China", y resalta que la declaración de pandemia aún no se ha llevado a cabo y, aunque suceda, Uruguay "no modificará la estrategia de control prevista y en curso".

Igualmente, el MSP subraya que la población debe reforzar las medidas de prevención, entre las que se encuentran la correcta higiene de manos, evitar el contacto con personas que están cursando infecciones respiratorias y cubrirse la boca con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable al toser.

Respecto al control en puntos de entrada al país, el comunicado señala que "no existe evidencia ni recomendación de implementar medidas", porque estas "no permiten detectar casos leves ni aquellos que están aún en período de incubación".

Finalmente, el texto dice que es importante destacar que en el país sudamericano las enfermedades transmisibles "que más preocupan en este momento, por el número elevado de casos en la región y la cantidad de casos importados en Uruguay, son el dengue y el sarampión". EFE

YS