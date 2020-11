 Un embarazo luego de los 35 años si es posible

De esta forma, no solo el matrimonio se ha retrasado sino que la mujer prefiere retrasar la edad de su primer embarazo, antes ocurría entre los 22 – 44 años y actualmente ocurre entorno a los 37 a 45 años de edad. No obstante, con frecuencia este grupo de mujeres se comienzan a preocupar porque va pasando el tiempo y son muchas las cosas que escuchan tras esa postergación, no logrando identificar lo que puede ser cierto ante un embarazo luego de los 35 años de edad.

La Dra. Maryory Gómez – Ginecobstetra explica “Lo primero es estar consciente de que tenemos un reloj biológico que anda sin detenerse, por lo tanto nuestras células y el cuerpo van cambiando. Los ovarios van disminuyendo su carga de óvulos además de la calidad de los mismos, si a los 20 años las probabilidades de conseguir un embarazo es de un 25% cada mes, a los 45 años esta probabilidad se reduce a menos de la mitad, esto incluso ha motivado a que las mujeres puedan criopreservar sus óvulos”.

Es importante tener un estilo de vida saludable, sin presencia de enfermedades como hipertensión, diabetes, hiperinsulinismo, síndrome metabólico o que al menos se encuentren controladas. Si estas no se evitan o se controlan la probabilidad de embarazo disminuye mucho más y las complicaciones pueden aumentar.

Explica la Dra. Gómez que existen complicaciones que deben ser tomadas en cuenta y por eso la importancia de mantener un control médico:

1. Para la madre: riesgo de aparición de enfermedades como preeclampsia, diabetes, obesidad, al igual que otros padecimientos médicos, incremento de cesáreas.

2. Para el bebé: Aumenta el riesgo de anormalidades en los cromosomas como el sindrome de down, bajo peso al nacer, prematuridad (puede nacer antes del tiempo).

3. A partir de esta edad aumentan los abortos o pérdidas de embarazo, complicaciones de placenta adherida o placenta previa, más probabilidad de embarazo múltiple debido a cambios hormonales que podrían provocar la liberación de varios óvulos a la vez.

La dificultad de quedar embarazada o las complicaciones son descritas por el porcentaje que se presentan a esta edad, no obstante, la principal recomendación es que antes de comenzar a buscar el embarazo se debe apoyar de una consulta preconcepcional buscando las condiciones mas apropiadas para tener un Binomio madre -bebé felices y saludables. NP

YS