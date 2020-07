 Tratamientos contra el nuevo coronavirus serán atendidos en toda Europa

Ahora, tres meses después, el hombre, de 42 años, todavía experimenta dificultades para respirar. “Una vez de vuelta a casa, incluso después de semanas, no pude ver ningún progreso: si daba un pequeño paseo, era como escalar el monte Everest. También me faltaba el aliento solo por hablar. Estaba muy preocupado”, dijo.

Pescarolo es uno de las docenas de antiguos pacientes con covid-19 que ahora reciben atención en una clínica de rehabilitación en Génova y dice que está comenzando a ver algún progreso.

Para gran parte de Europa, el pico de contagios de covid-19 ya pasó. Pero aunque los hospitales ya no están inundados de casos agudos, hay miles de personas que fueron confirmadas o eran sospechosas de tener covid-19, que semanas o meses después dicen estar lejos de una completa recuperación.

En el Reino Unido las comunidades de personas que padecen “covid largo” han surgido en internet, a medida que las personas intentan controlar lo que parecen ser los efectos a largo plazo de un virus sobre el que aún se desconoce mucho.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias del Reino Unido e Italia, dos de las naciones europeas más afectadas por la pandemia de coronavirus, están comenzando a ofrecer servicios de rehabilitación a los sobrevivientes de covid-19.

Esto probablemente tendrá que ser de gran alcance, ya que la investigación ahora indica que el coronavirus es una enfermedad multisistémica, que puede dañar no solo los pulmones, sino también los riñones, el hígado, el corazón, el cerebro y el sistema nervioso, la piel y el tracto gastrointestinal.

El Dr. Piero Clavario, director del instituto de rehabilitación poscovid al que asistió Pescarolo en Génova, dijo que su equipo había comenzado a contactar, desde mayo, a varios cientos de sobrevivientes de covid tratados por hospitales del distrito. De ellos, ahora han visitado más de 50.

“No son solo los que estaban en la UCI e intubaron debido al covid, sino también pacientes que no pasaron más de tres días en los hospitales y luego se fueron a casa”, dijo. “Investigamos aspectos que escapan a los exámenes virológicos y pulmonares estándar”.

De las 55 personas visitadas por su equipo, ocho no necesitaron apoyo de seguimiento y no tuvieron complicaciones, dijo Clavario. “El 50% tiene problemas psicológicos, el 15% TEPT (trastorno de estrés postraumático)”.

Cada paciente recibe dos evaluaciones de medio día, que involucran múltiples pruebas por un equipo de médicos, cardiólogos, neurólogos, psicólogos y médicos, dijo Clavario.

“Lo que más me sorprende es que incluso los pacientes que no han pasado ningún tiempo en la UCI son extremadamente débiles: no hay evidencia de un problema cardiológico o pulmonar, pero ni siquiera pueden subir las escaleras”, dijo él. “La mayoría muestra una debilidad muscular grave. Una enfermera, de 52 años, tuvo que volver a trabajar después de haberse recuperado de covid, pero simplemente no pudo hacerlo físicamente.

“Lo positivo es que, después de un período de ejercicio en nuestro gimnasio, la mayoría de ellos pueden recuperarse eficientemente”, puntualiza Clavario.

Pescarolo, quien necesitaba oxígeno adicional mientras estaba en el hospital Voltri de Génova, pero no fue intubado o ingresado en la UCI, se alegró de unirse al programa del centro.

“Fue bueno saber que no era el único en experimentar tales consecuencias de la enfermedad. Mi rehabilitación consiste principalmente en realizar ejercicio físico regularmente en el gimnasio del centro, cada vez aumentando un poco la carga y la intensidad de los ejercicios. Y después de un mes y medio me siento mejor. Espero que a mediados de agosto pueda volver a trabajar”, dijo. “Soy un buzo comercial, así que necesito estar en forma, de mi cuerpo, de mis pulmones, no puedo sumergirme en el agua con ningún tipo de dolor, cualquier tipo de problema”.

A pesar de su progreso físico, Pescarolo dijo que tenía problemas para concentrarse y que todavía estaba muy preocupado por sus poderes cognitivos, “especialmente la memoria a corto plazo, no recuerdo cosas simples”.

Dijo que había notado problemas similares en otros antiguos pacientes con covid. “No sé por qué. Tal vez sea un regalo feo que este virus nos da”.

Seguir leyendo en cnnespanol

YS