 Solo amarás 3 veces en la vida, según la psicología

Primer amor

Cuando atravesamos por el primer enamoramiento, creemos que nuestra relación es perfecta y eterna, como en los cuentos. Este es el tipo de amor en donde lo más importante es cómo te ven los demás y no cómo te sientes en realidad. Es el amor que se ve bien.

Segundo amor

Se considera como el amor más difícil. Y es que, nos enseña lecciones sobre quiénes somos y cómo nos gusta ser amados. En esta experiencia, el idealismo se rompe a causa de la realidad y da inicio a una etapa más dolorosa.

Después del sufrimiento quedamos indefensos, y el amor termina por convertirse en una necesidad. Este amor puede ser cíclico, y con frecuencia es esa relación a la que seguimos regresando sin importar qué. En él existen altos niveles de drama y es por eso que nos hacemos adictos a esa relación; es una montaña rusa constante de altas y bajas emocionales.

Tercer amor

Tras haber superado la decepción del segundo amor, optamos por estar solos antes que mal acompañados y comenzamos a ser más autónomos. En ese momento llega alguien inesperado, distinto a los demás; ya no hay idealismo o necesidad, no esperamos nada ni tampoco lo exigimos; tampoco hay presión en ser quién no eres, porque sabes que te ama de manera incondicional.

Esta etapa nos trae momentos que nos divierte y nace un agrado de manera natural, es el que llega y se da con una facilidad casi imposible y te muestra que el amor no es algo que está en nuestro pensamiento, si no en nuestras sensaciones. Ese es el amor verdadero.

