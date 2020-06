 Señales de que tu hijo podría ser un genio

El coeficiente intelectual mide la capacidad de una persona de razonar lógicamente y resolver problemas, y se expresa con un número. Sólo el 2 por ciento de la población mundial tiene un CI (Coeficiente Intelectual) superior a 130.

“Generalmente los papás se dan cuenta que hay algo especial en su hijo, que lo hace distinto y les hace tener intereses diferentes. También notan algunas cosas en el comportamiento, que los hace inquietos y muy demandantes”, explicó Héctor Roldán, director de la organización Creaidea, que se dedica a la contención y el apoyo a los niños dotados y talentosos y a sus familias.

En la Argentina, la principal entidad que agrupa y pone en contacto a personas con altas capacidades intelectuales es Mensa. La asociación nació en Oxford, Inglaterra, en 1946 y está presente en todo el mundo.

“Cualquiera puede hacer el examen de Mensa, el examen consta de una serie de ejercicios lógicos, que se pueden hacer sin saber leer ni escribir”, dice su presidente, José Luis Martínez. “El objetivo de Mensa es nuclear a gente con esta característica particular para que se relacionen entre pares y puedan desarrollarse tanto personalmente como intelectualmente. Y, por qué no, poder lograr algo para el bien común”.

Al día de hoy, Mensa está en 100 países y tiene más de 120 mil miembros. Algunos son muy famosos, como Nicole Kidman, Shakira, Quentin Tarantino, Madonna, Matt Damon y Ashton Kutcher.

Mensa cuenta con su propia Secretaría de Educación. “Funcionamos como un nexo entre las familias y la escuela para ayudar a los chicos con altas capacidades intelectuales a poder estar incluidos dentro del sistema formal de educación”, cuenta su responsable, Cintia Allega Fernández.

“Algunos tienen la visión de que las familias se acercan a Creaidea porque creen que tienen a un pequeño Einstein y hay que aprovecharlo. Nada más alejado de la realidad. En realidad, cuando una familia nos contacta es porque su hijo la está pasando mal y están angustiados”, avisa Roldán.

“Nosotros trabajamos mucho, le damos muchísima importancia a la autoestima, nos parece que es la piedra fundamental sobre la que se apoya el chico después para avanzar de ahí en adelante”, remata el presidente de Creaidea.

Actualmente, el coeficiente intelectual más alto del mundo es 228 y le pertenece la escritora norteamericana Marilyn Vos Savant. Pero atención: según Martíne, “tener alto coeficiente intelectual no te hace más inteligente que nadie, sólo te da la capacidad para adquirir mucha más información mucho más rápido”.

“Como pros y contras puedo nombrar que soy una persona muy analítica, que le suele encontrar una solución original a todo, pero a su vez soy una persona que no logra concentrarse en cosas que no le gustan, que no tolera que me hagan perder el tiempo”, valora. “Con los años me he vuelto vuelto cada vez más paciente y más humilde, pero cuando era chico era muy difícil de manejar, y era muy soberbio”, reconoce.

Fuente: Todo Noticias

MV