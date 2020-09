 ¿Se pondrían los venezolanos la vacuna rusa contra el coronavirus?

En medio de una escalada de contagios, el gobernante en disputa de Venezuela anunció que el país participará en las pruebas de una vacuna.

"Venezuela se incorpora a la vacuna rusa, en los próximos días pediremos los voluntarios que hacen falta para ponerse la vacuna y participar por Venezuela en la fase 3 del Sputnik V".

Tras el anuncio y a pesar de no estar en contra del uso de una vacuna que sea fabricada por Rusia u otro país, el médico Jose Manuel Olivares repudió que se hagan las pruebas específicamente con los venezolanos pues no se sabe a ciencia cierta su efectividad o posibles consecuencias.

“ es decir, conejillos de indias, es decir, ahora un grupo de venezolanos que se van a seleccionar y le van a poner la vacuna, y a otro grupo no le van a poner la vacuna, les explico, si son mil venezolanos, a quinientos le van a poner la vacuna y a otros 500 no le colocarán la vacuna, y usted no va a saber si se la pusieron o no”.

Consultados por la Voz de América, en la capital venezolana, expresaron opiniones diversas, unos aseguran que sí se pondrían la vacuna y otros lo rechazan.

“ Sabes que como todo, genera un temor al principio, habría que esperar que se hagan ciertas pruebas y de acuerdo a la efectividad uno pueda vacunarse”.

“ Si me la colocaría, es una de las alternativas que tenemos, nadie nos ha dado a nosotros una opción, y si es la única opción que tenemos para la prevención, pues perfecto, lo haría”.

“ Primero esperaría que la probaran en otros países, y si efectivamente funciona, es que lo haría, si es buena y funciona me la colocaria, no solamente la rusa, de donde sea”.

La decisión de sumar a Venezuela al desarrollo de la vacuna, según detalló Maduro, fue tomada tras una reunión importante con la comisión de científicos rusos que está llevando a cabo el proyecto. Alvaro Algarra Voz de América, Caracas.

