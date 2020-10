 Revelan qué tipos de sangre son más propensos a agravarse por coronavirus

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, que ha tenido en vilo al planeta este 2020 y ya ha dejado más de un millón de muertos, científicos de todo el mundo se han puesto manos a la obra buscando entender el virus, saber cómo ataca al organismo, su tratamiento y, en última instancia, la tan ansiada vacuna.

Se sabe que el cuadro de gravedad está relacionado con enfermedades previas en el paciente. Sin embargo, investigaciones recientes demostraron que el tipo de sangre puede convertir al individuo más vulnerable a mostrar síntomas severos luego de contraer coronavirus.

Estudios de Blood Advances, sugieren que las personas con sangre tipo O podrían tener un menor riesgo de infección y una menor probabilidad de resultados graves, incluidas complicaciones, si se llegan a enfermar. Del mismo modo, podría ofrecer cierto tipo de protección ante el Sars-Cov-2.

Por otro lado, estudios sugieren que las personas con los tipos de sangre A, B o AB pueden ser más susceptibles a infectarse de COVID-19. Incluso, los tipos A y AB pueden desarrollar cuadros graves de salud.

Otra investigación hecha en Canadá arroja resultados similares y coincide en que las personas con grupos sanguíneos A y AB se asocian con un mayor riesgo de resultados clínicos graves de COVID-19 a diferencia de los B y O.

Los investigadores examinaron datos de 95 pacientes en estado crítico hospitalizados en Vancouver y descubrieron que los pacientes con los grupos sanguíneos A o AB tenían más probabilidades de requerir ventilación mecánica.

Igualmente, un estudio publicado en The New England Journal of Medicine en junio sugirió que las personas con sangre tipo A tienen un mayor riesgo de infectarse con el coronavirus y desarrollar síntomas graves.

“Está claro que la clave tiene que ver con el genoma. Este tiene un rol trascendental en efectuar la respuesta a la enfermedad por SARS-CoV-2", dijo en ese entonces el genetista Jorge Dotto.

Otro estudio realizado por 23andMe señala que las personas con sangre tipo O tienen entre 9% y 18% menos probabilidades que las personas con otros tipos de sangre de haber dado positivo en la prueba del virus.

Fuente: Infobae

MV