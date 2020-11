 Remedios caseros para dolor de piernas por mala circulación

Cómo mejorar la circulación de las piernas

En promedio, 4 de cada 10 mujeres tienen insuficiencia venosa crónica, más del doble que los pacientes masculinos con este padecimiento, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Annals of Epidemiology.

El riesgo de problemas circulatorios aumenta en personas con:

Sobrepeso u obesidad.

Diabetes.

Hipertensión arterial.

Problemas en los riñones.

Niveles altos de colesterol y triglicéridos.

El primer paso para mejorar la circulación de las piernas es combatir estos problemas de salud de raíz. Consulta a tu médico para tener un tratamiento eficaz.

7 remedios caseros para la circulación en las piernas y pies

Un tratamiento médico es indispensable en estos casos. Sin embargo, no notarás la mejoría si no la acompañas de estos hábitos saludables.

1. ¡Mueve las piernas!

Los humanos no estamos hechos para permanecer en una misma posición mucho tiempo. Si pasas muchas horas sentado, de pie o en la misma posición, da caminatas de 5 minutos cada hora.

Si por tus actividades debes camina mucho tiempo, asegúrate de usar un calzado suave y cómodo. Cuando te sientes, evita cruzar las piernas.

2. Calcetas para la circulación

Las medias o calcetas de compresión agilizan el flujo de sangre en tus piernas. Úsalas especialmente si vives con diabetes o si tienes várices.

Ten en cuenta que existen niveles de compresión, lee las recomendaciones del fabricante para que no te lastimes.

3. Levanta las piernas

Esta técnica es un clásico de la relajación. Lo único que tienes que hacer es acostarte boca arriba en tu cama o en una superficie suave y apoyar tus piernas sobre la pared hasta formar un ángulo.

Esto hará que la sangre acumulada en tus pies baje de forma más sencilla gracias a la gravedad.

4. Alimentos para la mala circulación

La sensación de piernas pesadas e hinchadas se debe a la acumulación de líquidos en el cuerpo. Lo que necesitas es una dieta baja en sal y alimentos ricos en fibra, como:

Verduras.

Cereales integrales.

Legumbres.

Nueces y semillas.

Los alimentos con alto contenido en grasas, azúcares y sustancias artificiales afectan la circulación de la sangre, además de provocar sobrepeso, hipertensión y diabetes.

5. Té para la circulación de las piernas

Si quieres mejores resultados, además de la dieta que ya comentamos, necesitas el poder de las hierbas medicinales. Las 3 infusiones que mejoran el flujo de sangre en todo tu organismo son:

Té verde.

Jengibre.

Cola de caballo.

Prepáralos únicamente con agua hirviendo y endulzando al gusto con miel de abeja o agave. Con una taza diario es suficiente para sentir los resultados en menos de un mes.

6. Ejercicios para la circulación de las piernas

En el cuerpo humano hay una gran verdad: lo que nos e usa, se daña. Así seas una persona que hace actividad física con regularidad, si en tu rutina no incluyes ejercicios de piernas, los beneficios no llegaran a la parte baja de tu cuerpo.

Ejercicios como natación, andar en bicicleta o simplemente trotar o caminar ayudan a agilizar el flujo de sangre. Recuerda dedicar al menos 10 minutos al día a ejercitar tus piernas.

7. Toma agua

No te confundas, si bien dijimos que la sensación de piernas cansadas e hinchadas se debe a la acumulación de agua, esto no quiere decir que el problema se resuelve bebiendo menos agua.

En realidad, se trata de una respuesta del organismo a la mala hidratación. Para evitar desbalances el cuerpo guarda agua para después, lo que ralentiza el trabajo de los riñones, encargados de eliminar toxinas.

Beber 2 litros de agua diario ayuda a tu cuerpo a funcionar mejor y le quita el peso de tener que guardar agua.

Cómo desaparecer las várices naturalmente

Si tu objetivo principal es desaparecer las tan odiadas “arañitas” de tus piernas, además de las recomendaciones anteriores, lo ideal es que:

No uses pantalones de telas sintéticas que guarden el calor.

Evita usar tacones altos por mucho tiempo.

Masajea tus piernas formando suaves movimiento circulares con tus pulgares e índices, haciendo una ligera presión sobre los músculos de tus piernas.

Come ajo, cebolla y frutos rojos para la circulación

Medicamentos para la circulación de la sangre de las piernas

Existen en una gran variedad de presentaciones y formas de actuar en el organismo. Principalmente hay tres tipos principales:

Los que fortalecen las paredes de los vasos sanguíneos y ayudan a eliminar várices.

Aquellos que eliminan el colesterol y demás toxinas que bloquean las arterias.

Fármacos para el corazón que mejoran su funcionamiento.

Dependiendo de su funcionamiento y de la gravedad de tu problema tu médico determinará si requieres un tratamiento a corto plazo o algo que pueda protegerte de problemas circulatorios el resto de tu vida.

Ahora que conoces 7 remedios caseros para dolor de piernas por mala circulación, recuerda que esa molesta sensación de piernas cansadas no se alivia sólo con cremas, necesitas hábitos saludables que mejores la circulación, te recomienda saludymedicinas.

