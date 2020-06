 ¿Qué pasa en tu cuerpo si consumes los pelitos del jojoto?

¿Alguna vez has comido esos pelitos o hebras que tienen los jojotos? Si lo has hecho, no te preocupes, te traemos buenas noticias.

Los pelos del jojoto son conocidos por sus usos medicinales y se emplean para aliviar varias afecciones por su gran fuente de potasio, vitamina C y K. A continuación, te contamos lo que ocurre en tu cuerpo cuando consumes estas delicadas hebras que se encuentran en las mazorcas de maíz, conocidas en México como elotes.

1. Equilibran los niveles de azúcar

Se dice que hacer té con esos pelitos puede elevar los niveles de insulina y mantener equilibrados los niveles de azúcar en la sangre. Esto es de gran ayuda para aquellas personas con diabetes.

2. Puede combatir los dolores articulares

Las propiedades antiinflamatorias y alcalinas de este ingrediente son un buen complemento para el tratamiento de dolores articulares.

3. Depura tu organismo

Este ingrediente hecho té brinda un efecto diurético, es decir, que contribuye a eliminar las toxinas en exceso del cuerpo.

4. Ayuda a perder peso

Debido a sus propiedades diuréticas y depurativas, el pelo de choclo es un buen complemento para perder peso. Según el portal Mejor con salud ayuda a prolongar la sensación de saciedad.

¿Cómo preparar el té de pelos de choclo?

Antes que nada, debemos decirte que si bien se trata de un producto natural es importante que, si padeces de alguna enfermedad, consultes con tu médico si puedes consumir las infusiones de pelo de jojoto.

Ingredientes

3 cucharadas de pelo de jojoto.

1 litro de agua.

Preparación

Primero, pon a hervir un litro de agua y, cuando llegue a ebullición, añade el pelo de jojoto.

Después, déjalo durante dos minutos, apaga el fuego y permite que repose.

Por último, cuando esté tibio, pásalo a través de un colador y consúmelo.

Con información de América Tv

EB