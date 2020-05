 ¿Por qué muchos exámenes médicos deben hacerse en ayunas?

La norma más importante cuando se van a realizar ciertos exámenes médicos, es no haber comido en las últimas 8 horas, por lo que no se debe desayunar, todo esto para evitar un mal resultado en los exámenes. Culturizando.com nos cuenta más al respecto.

¿Cómo la comida altera un análisis médico?

La principal razón por la que ayunar es obligatorio, es debido a la alteración que provocan los componentes de los alimentos en los parámetros de la sangre, es decir, los niveles de colesterol, triglicéridos, glucosa, transaminasas u otros resultan erróneos.

Esto se debe a que los macronutrientes presentes en las comidas (grasas, azúcares, proteínas y vitaminas) interfieren en la sangre y cambian por completo los resultados reales del análisis.

Además, cuando se ingieren alimentos ricos en grasas antes de los exámenes, al momento de ver la sangre a través del microscópico, la imagen estará repleta de manchas amarillas a causa de los lípidos presentes.

Una comida antes de un examen de sangre puede afectar su visión y hasta dañar los instrumentos de análisis.

La otra razón está relacionada a los equipos médicos usados en los exámenes, ya que estos están diseñados para trabajar con sangre limpia, y al desayunar, algunas sustancias entran en la sangre haciéndola más turbia, lo que genera daños en los equipos.

Aunque ya varios estudios afirman que ingerir un desayuno sano antes de los análisis médicos no provocará alteraciones en los resultados, los bioanalistas continúan exigiendo a sus pacientes estar en ayuno, para evitar el más mínimo error en la muestra.

De hecho, los bebés en período de lactancia no deben cumplir este requisito cuando van a realizarse exámenes de sangre, puesto que no pueden pasar 8 horas sin comer, y además la leche materna no tiene altos niveles de grasa.

Exámenes de orina

En el caso de los exámenes de orina, la razón por la que los médicos exigen que sea la primera orina de la mañana, es debido a que esta posee mayor concentración, puesto que recoge todos los desechos producidos por los riñones durante la noche.

Además, se recomienda recoger la orina en su tramo medio, y no al inicio o al final, pues la mayoría de las bacterias infecciosas aparecen después de empezar a orinar.

IR / Informe21