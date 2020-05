 Parto naturalizado aumentó en un 50% en el GMSP

La información la dio a conocer el doctor Carlos Hernández, médico gineco- obstetra del GMSP, quien refirió que estos datos corresponden a los últimos 6 años, y busca reducir el número de partos por cirugía (cesáreas) que, según la Organización Mundial de la Salud, deberían ser 80% naturalizado y un 20% cesárea, cifras que en Venezuela son inversas.

Señala que el parto naturalizado trae muchísimos beneficios tanto al bebé como a la madre. “La habitación donde nace el niño no tiene nada que ver con el ambiente frío que impone un quirófano. El 70% del sistema inmunológico del ser humano se encuentra en su intestino y esa primera población de bacterias que recibe el bebé al contacto con su madre formará la microbiota intestinal, que tiene que ver con el futuro sistema inmunológico y de defensas del organismo. El cordón umbilical se corta cuando cesan los latidos, para que el niño reciba más sangre y no con la rapidez que exige el frio del quirófano donde debe ser retirado rápidamente al retén.”

Así mismo, explica Hernández que, durante los últimos 4 meses de gestación, la madre podría recibir, si así lo desea, una preparación por parte de la “Doula”. Se trata de una persona que acompaña en el trabajo de parto, brindando apoyo psicológico y emocional.

Un ambiente familiar controlado

Para el especialista, lograr el bienestar del bebé a través del apego precoz es de sumo interés y por eso recomienda a las madres que se preparen para dar a luz a través de partos humanizados.

“El GMSP dispone de cinco habitaciones equipadas para tal fin; cada una conformada por una cama clínica que ayuda a la madre a lograr posiciones cómodas para el parto. En este espacio, acompañan la doula, si así lo decide la madre, con técnicas de relajación y ejercicios para el parto, y el padre del bebé. A menos de dos metros está terapia intensiva neonatal, el retén y el quirófano, en caso de ser requerido.

Los temores del parto

La esterilización de un quirófano para evitar las bacterias durante una intervención son procesos necesarios, y sobre ello el doctor Hernández explica que dar a luz en una habitación también garantiza la higiene.

“En cada habitación se garantiza la esterilización requerida, se dan procesos para el control del dolor y sangrado. En el GMSP hemos logrado que el 50 por ciento de primerizas opten por esta manera de recibir a su bebé sin temor, pues la tecnología permite saber si el bebé vendrá o no con complicaciones, y eso baja los niveles de angustia de los padres”.

“Mi experiencia fue perfecta”.

María Alejandra Núñez es mamá primeriza y define su experiencia de parto naturalizado como perfecta. “Cambié de médico a las 36 semanas porque tras hacer mis talleres de yoga, lactancia y prenatal con mi doula, me habló de esta experiencia que practican en el GMSP. Mi otro médico no coincidió en mi deseo de parto natural y me fui con el doctor Hernández. Mi experiencia fue maravillosa, perfecta”.

Recuerda que su labor de parto fue de seis horas, tiempo durante el cual puso en práctica el entrenamiento recibido, acompañada de su esposo y doula “Estuve de pie, hice ejercicios, todo para lo que me entrené. El doctor me permitió terminar de sacar a la bebé y fue mi esposo quien cortó el cordón umbilical. El dolor fue de pocas horas y rápida la recuperación. En mi experiencia, recomiendo al 100% el parto natural y la clínica, todo fue maravilloso.” NP

