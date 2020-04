 Pandemia de COVID-19 aumenta el insomnio ¡Esto puedes hacer!

Aunque es necesario, el confinamiento en casa altera nuestra rutina incluso a nivel biológico, es decir, no salir tanto como antes hace que tu organismo no haga la función de dormir y descansar de la misma manera, reseña saludymedicinas

Esto se debe principalmente a tres razones:

1. Ansiedad

Escuchamos, leemos y vemos miles de noticias buenas, malas (e, incluso, falsas) en todos lados. Está bien mantenerse al día, pero cuando tanta información ya nos abruma, lo mejor es detenernos.

Lo más importante para la salud emocional durante la cuarentena es lograr que esto altere nuestra rutina lo menos posible. ¿Cómo? Mantén horarios para todo y respétalos como si hicieras tu vida normal.

Informarte es bueno, pero te recomendamos que sigas las siguientes recomendaciones:

Lee noticias en la mañana y en la noche. Dedica tu día en otras actividades importantes y olvídate un rato de todo lo relacionado al coronavirus.

Sigue medios confiables y con fuentes certificadas. No compartas ni creas todo lo que veas. Si algo suena increíble, puede que no sea cierto.

Comunícate con tus familiares por teléfono, mensaje o videollamada. No podemos estar físicamente juntos, pero sí conectados.

Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias de tu país.

Si tienes tiempo libre, ocúpalo en pasatiempos. Aprovecha para terminar ese libro que dejaste a medias, empieza esos arreglos que siempre has querido hacer en casa, ¡lo que quieras!

La ansiedad es un gran problema causado (o empeorado) por la pandemia por coronavirus que puede afectar el sueño. Si sientes que los síntomas ya están afectando tu vida, busca apoyo psicológico por teléfono.

2. Menos luz solar

Estamos activos durante el día, cuando hay luz solar y dormimos en las noches, cuando hay oscuridad. Nuestro organismo evolucionó para funcionar de ese modo, pero si no tenemos contacto con la luz solar, empiezan los problemas.

Esto se debe a la melatonina, hormona producida por la glándula pineal que regula el ciclo circadiano y prepara al cuerpo para dormir cuando existen las condiciones correctas (ambiente sin luz ni ruido).

Sin embargo, el cuerpo no puede producirla de forma correcta si no existe un contraste, es decir, si nos mantenemos todo el día en una habitación oscura o sólo iluminados por luz artificial.

¿Qué se puede hacer? ¡Abre las ventanas! Además de recibir aire fresco, es importante que tu piel reciba un poco de luz solar. Si tienes jardín, ¡utilízalo! Sal a tomar sol antes del medio día o después de las 4 de la tarde, cuando los rayos del sol no son tan intensos.

3. Menos actividad física

Después de un día largo en el trabajo o la escuela, llegamos a casa con una intención: descansar.

El cansancio es un detonante del sueño, pero si nos pasamos todo el día en nuestra casa, hacemos menos ejercicio que si salimos y nos movemos hacia nuestras distintas actividades.

La forma de combatir esto es casi obvia: hacer ejercicio. No poder ir al gimnasio o no tener dónde dar los 8 mil pasos no es excusa. Ponte horarios para trabajar, comer y hacer ejercicio.

Dedica al menos 3 momentos en el día para hacer 15 minutos de ejercicio en cada uno, el que tú prefieras, pero ¡muévete!

Personal médico, los que menos duermen

Es bien sabido que médicos, enfermeras y personas relacionadas con los servicios de salud suelen tener jornadas laborales muy intensas que terminan por afectar el sueño y descanso.

Sin embargo, un estudio publicado en la revista The Lancet descubrió que aproximadamente 30% de empezaron o empeoraron sus problemas de sueño a raíz del brote de coronavirus a finales del 2019.

Ahora que sabes cómo la pandemia de coronavirus afecta el sueño, recuerda que vivir en cuarentena puede ser un reto, pero también una oportunidad.

YS