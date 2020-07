Olvídate de la caspa con este remedio casero: aceite de oliva y limón. Si lo que deseas es una melena radiante y fuerte, con este consejo de belleza le dirás adiós a ese nevado incómodo, pues el secreto no está en tu cabello sino en tratar tu cuero cabelludo.

Así como la pérdida de brillo, la caída y la fragilidad del cabello son algunas de las peores pesadillas, no podemos olvidarnos de la caspa, esa condición que es una de las afecciones más comunes en el cuero cabelludo y que puede afectar nuestra belleza.

Expertos en salud señalan que la caspa no es contagiosa ni grave pero eso no implica que pueda volverse difícil de tratar o que nos provoque pena cuando nuestros seres queridos le observan. No solo se da en el cabello, la caspa también puede aparecer en cejas, barbas y bigote.

Hay ocasiones donde la caspa provoca picazón, otras donde hace que aparezcan pequeñas escamas blancas en la piel y en el caso de los bebés, se conoce como costra láctea. La caspa puede aparecer también por estrés y por los cambios de estación, particularmente en las que son muy frías o muy secas.

La caspa es un problema de piel, por ello lo ideal es consultar a un dermatólogo, pero si es algo nuevo o leve, hay ocasiones donde un champú anticaspa puede solucionar las cosas o donde remedios caseros como esta mezcla de aceite de oliva y limón le erradicarán de tu cuerpo.

¿Por qué aceite de oliva y limón?

El aceite de oliva y el limón han demostrado tener grandes propiedades para el cuidado de nuestra piel.

En lo que respecta al aceite de oliva, brinda protección e hidratación a la piel, revitaliza los tejidos, favorece la regeneración celular, la humedad de la dermis, combate los radicales libres que provocan el envejecimiento y mucho más.

Por su parte, el limón es una maravilla gracias a su alto contenido de vitamina C, la cual controla el fotoenjevecimiento y activa la producción de colágeno, también reduce el exceso de grasa en el cabello y reduce la oxidación de la grasa, incluso posee efectos antimicrobianos con lo que combate bacterias.

El limón con el aceite de oliva también ayuda a exfoliar la piel, por ello no se debe emplear este remedio con mucha frecuencia, pues el efecto podría ser contraproducente.

¿Cómo preparo este remedio casero?

Si has observado algo de caspa, este consejo de belleza te encantará por sencillo y práctico, simplemente sigue esta receta:

Ingredientes

5 cucharaditas de aceite de oliva

5 cucharaditas de zumo de limón fresco

Torundas o almohadillas de algodón

Una o dos ligas para tu cabello

Preparación

En un tazón pequeño mezcla el aceite de oliva y el limón hasta integrarle bien. Antes de dormir, aplica la mezcla en tu cuero cabelludo con ayuda de un algodón y trenza tu cabello de manera que la mezcla actúe toda la noche, puedes colocar una toalla en tu almohada si te da miedo mancharle.

A la mañana siguiente lava bien tu cabello como siempre lo haces, emplea este remedio casero para combatir la caspa una o dos veces por semana y suspende si notas alguna molestia en tu cuero cabelludo. Si tu caspa está muy avanzada consulta a un dermatólogo para un tratamiento especializado.

Con información de Soy Carmín

EB