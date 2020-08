 Nueva York continúa reportando niveles bajos en todos los números del virus

Cuomo informó en un comunicado de prensa que todos los números relacionados con la pandemia permanecen en niveles bajos, con 472 hospitalizaciones, la más baja desde el pasado 16 de marzo y con 110 pacientes en la unidad de intensivo, un nuevo mínimo desde mediados de ese mes.

Los pacientes intubados se ha reducido a 50, también el mínimo desde mediados de ese mes, cuando el azote de la pandemia obligó a echar el cerrojo y poner la economía de Nueva York en pausa en un intento por frenar la propagación del virus que en su pico llegó a cobrar unas 800 vidas diarias.

También informó de que la tasa de pruebas positivas del estado ha sido menos del 1 por ciento durante 16 días consecutivos. Cuomo reportó de 572 nuevos casos para colocar la cifra en 429.737 contagios por el virus.

En las últimas 24 horas murieron cinco personas por la pandemia, ninguna de ellas en el área metropolitana de la ciudad.

Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.869, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

"Los neoyorquinos deberían estar orgullosos de que su arduo trabajo y disciplina los llevaron a otro día de cifras récord bajas.Nuestras hospitalizaciones, intubaciones y personas en cuidado intensivo son las más bajas desde mediados de marzo, eso es un verdadero logro", afirmó.

No obstante al progreso logrado, Cuomo advirtió a los neoyorquinos a no descuidarse, en momentos en que la pandemia ha aumentado en varios estados.

"No se equivoquen: este virus todavía está aumentando en algunas partes del país y hasta que no haya una vacuna no podemos volvernos insensibles o complacientes con los riesgos que enfrentamos", sostuvo el demócrata.

Reiteró su llamado a los gobiernos locales del estado a que continúen haciendo cumplir las normas de salud pública.

"Todos debemos recordar ser inteligentes: seguir las pautas, usar máscaras, distanciarse socialmente y mantener la dureza de Nueva York", argumentó.

Varios negocios a través del estado han perdido sus licencias para vender alcohol por no cumplir con las normas establecidas para contener la propagación del virus y con ello un rebrote del COVID-19 como ocurre en otros estados.

Nueva York ha impuesto una cuarentena obligada a visitantes de una treintena de estados como parte del plan en su lucha contra el coronavirus, que aún no ha permitido que los restaurantes puedan servir dentro del local a sus clientes y ha limitado otras actividades. EFE

