 Niños con alteraciones del desarrollo necesitan atención especial durante la cuarentena

La profesora Rusdeiba Agelvis, Especialista en Trastornos del Desarrollo Infantil y directora del Centro Terapias del Desarrollo ubicado en Caracas, alerta sobre los síntomas presentes en los niños con alteraciones del desarrollo ante la coyuntura de la pandemia ocasionada por el coronavirus, pues en cada uno de ellos los síntomas pueden no manifestarse a tiempo por su condición y provocar un diagnóstico tardío.

En algunos casos de autismo los niños no manifiestan molestias, ni fiebre, mantienen sus estereotipias a un ritmo más lento. Según Agelvis, los primeros signos que llaman la atención en los niños con diagnósticos son decaimiento, la no realización de las actividades cotidianas, no comen sus alimentos preferidos, están más irritables de lo normal y, cuando son no verbales, el llanto inicia fácilmente sin razones aparentes. Así mismo, los niños con autismo tienen una alta incidencia de alergias por inhalación, contacto, ingestión (alergias a alimentos o fármacos). “Por ende, en lugar de entrar en pánico con uno o varios estornudos del niño, es importante mantenerse alerta a los demás síntomas mencionados por la OMS sobre el coronavirus” recomienda la especialista.

En el caso de la población con diversidad disfuncional adulta, como parálisis cerebral o síndrome de down, los pacientes pueden presentar complicaciones respiratorias mucho más frecuentemente, cardiopatías o pueden tener el sistema inmunológico debilitado, lo que disminuye la capacidad para combatir infecciones y enfermedades.

La probabilidad de contagio aumenta en los niños con Trastornos del Neurodesarrollo con sintomatología de moderada a severa, ya que son en extremo vulnerables a introducir objetos sucios en sus bocas. “Recordemos que las secuencias del desarrollo en esta población se encuentran por debajo de lo esperado para su edad y en casos más moderados y severos pues simplemente mantienen comportamientos de bebés de 12 y 18 meses, quienes no solo introducen objetos en sus bocas, sino que pueden tragárselos ocasionando lesiones internas en su esófago, estómago o intestinos”, explica la directora del Centro Terapias del Desarrollo.

Dentro de las recomendaciones más importantes que sugiere Rusdeiba Agelvis están:

1. Mantener la calma:

Los niños con Alteraciones del Desarrollo, a pesar de tener su mundo aparte, como a veces los califican, están y viven en el nuestro. Sienten cuando hay tensión y angustia en la familia. Es muy importante mantener un clima de paz en el hogar y la comunidad.

2. La anticipación es la clave:

Las medidas sanitarias sugeridas, como el gel antibacterial, el uso de alcohol y el lavado frecuente de las manos es una nueva rutina a instaurar.

3. Recursos visuales y auditivos:

Para explicar las nuevas rutinas, es muy importante utilizar recursos visuales para introducir la nueva rutina a los niños con autismo, quienes podrían sufrir una crisis ante los cambios impuestos sin explicación, como la suspensión de clases y actividades tanto recreativas como extracurriculares. Los niños con Síndrome de Down son pensadores auditivos que necesitan música, melodías improvisadas o pictogramas para el aseo constante y para entender mejor lo que está sucediendo.

4. Esterilización:

Es importante mantener esterilizados y limpios los juguetes, dispositivos electrónicos de comunicación y también todos los elementos que el niño usa para sus terapias, así como las manijas de las puertas. Por ejemplo: Si el niño tiene la rutina de marcar el ascensor, los padres deben tener una toallita humedecida con alcohol para limpiar el botón antes de que pueda pulsarlo. Esto quedará como una rutina y será mejor para la salud de los pequeños. NP

EA