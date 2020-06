 Nicolás Maduro da el reporte del COVID-19 en Venezuela

El reporte del coronavirus en el país indica hubo un nuevo fallecido por COVID-19 en Venezuela, en el estado Trujillo.

A su vez mencionó 25 nuevos casos positivos de los cuales 6 son comunitarios, 19 casos extranjeros y la cifra de pacientes asciende a 2.904.

En el registro del paso del COVID-19 en el país, hoy deja un resultado de 604 casos comunitarios, 2.300 son casos importados, el 80% del número de casos detectados en territorio venezolanos.

Nicolás Maduro también menciono la incorporación de nuevos sectores que se unirán a la flexibilización, "Se van a incorporar 14 nuevos sectores de lunes a viernes a la flexibilización ya anunciada. Recomiendo el uso de tapabocas".

Hizo mención a las horas que estos prestarán sus servicios al publico cumpliendo las restricciones " los autolavados de 1 pm a 5pm, las ópticas de 7 am a 12 del mediodía, reparaciones de electrónicas de 12 del mediodía a 5 pm. Comercialización de textiles y calzado de 12 del mediodía a 5pm, industria de papelería y librería de 7 am a 12 del mediodía" informó Maduro.

Nicolás Maduro: Eventos deportivos sin público y gimnasios de 7 am a 11 am, veterinarios de 1 a 4 pm, autocines de 7pm a 11 pm, y los centros comerciales de 7 am a 5 pm solo los comercios autorizados

