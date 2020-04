 La ansiedad por cuarentena puede causar estragos

Esto genera desde alteraciones del sueño, irritabilidad general, cambios en la energía que se puede sentir cada día y en algunos casos aumentas el consumo de alcohol, cigarrillo o alimentos que puede perjudicar la salud.

El estrés en la mujer embarazada.

En la pasada epidemia por el virus Zika, evidenciamos el impacto en el correcto desarrollo del bebé desde tempranas edades del embarazo, de ahí que ante esta nueva pandemia, el miedo sea una respuesta normal en la futura mamá.

La Dra. Carmen Mantellini, Ginecobstetra comenta “Afortunadamente hasta la fecha no ha podido demostrarse un impacto negativo en los primeros dos trimestres del embarazo. Sin embargo si se ha reportado una mayor incidencia de partos antes de la fecha, ya que la mujer embarazada es más propensa a infecciones respiratorias que se compliquen, poniendo en riesgo la continuidad del embarazo. Lo que las pacientes si han referido son crisis de pánico, insomnio, llanto, incluso dolor abdominal. El mensaje para todas es calma. Aquí seguimos”.

¿Qué hacer?

 Mantente en contacto con tu médico tratante, más a partir de la semana 28 de gestación.

 Estar bien hidratada y llamar ante cualquier síntoma respiratorio por leve que sea.

 El control prenatal es una herramienta fundamental para procurar una mamá y un bebé saludables, por lo que no debe descontinuarse, aunque sí con algunas modificaciones.

El estrés en la mujer no embarazada.

Lo más frecuente son los trastornos alimentarios. “O bien hemos dejado de comer porque no podemos, no tenemos o por el contrario no lograr dejar de hacerlo. Ambos extremos se acompañan de alteraciones en el peso que pueden finalmente generar, en mujeres que presentan ciclos menstruales, la ausencia o alteraciones en los mismos. Todas estamos juntas en esto, sobre todo si tenemos familiares en la categoría de riesgo, esto es, mayores de 60 años, con enfermedades de base como obesidad, diabetes, etc”. Asevera Mantellini.

En la mujer perimenopáusica los síntomas vasomotores, también llamados calorones pueden aparecer o hacerse más frecuentes e intensos, afectando incluso el sueño.

En general puedes sentir:

 En el cuerpo: cólicos o diarrea, dolor bien sea muscular, abdominal, pelviano, de cabeza, o bien aumentar la intensidad de un dolor crónico. Trastornos del apetito. Temblores o calambres

 En las emociones: Ansiedad o miedo, depresión, culpa, rabia, eufórica o invencible y nada importa.

 En los pensamientos: dificultad para recordar algunas cosas, confundida, falta de concentración y dificultad en tomar decisiones.

¿Qué hacer?

 Mantener el control: limitar el tiempo que se dedica a leer, ver o escuchar noticias en relación a la pandemia. Invertir tiempo en las cosas que dependen de uno y que se pueda controlar.

 Ve a los hechos: Identifica y sigue solo a las fuentes confiables de información. Aprender cómo cuidarse del virus. Recordar que hasta ahora solo contamos con medidas no farmacológicas: distanciamiento social y lavado frecuente de manos con jabón.

 Mantenerse saludable: Tomar conciencia de que se come y bebe. Limitar el consumo de café, tabaco y alcohol. Descanso y ejercicio.

Existen opciones para apoyar como la telemedicina. Si tiene alguna duda puede consultar en las red social.

