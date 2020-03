 Francia cierra temporalmente la Iglesia de San Luis de los Franceses en Roma

"A petición de la Embajada de Francia en Roma y como medida de precaución, la Iglesia de San Luis de los Franceses permanecerá cerrada este domingo 1 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso. No habrá misas ni visitas. Tampoco habrá misa en la Iglesia de San Ivo de los Bretones este domingo", se lee en una nota en la página oficial de esta iglesia.

No se dan las razones de la decisión, pero se produce después de que un cura que hasta hace poco vivió en Italia haya dado positivo en coronavirus en París.

La Diócesis de París explicó el sábado en una nota que se trata de un sacerdote que vivió en Italia hasta mediados de febrero cuando regresó a Francia; está hospitalizado desde el viernes por la noche, aunque su estado no es preocupante.

Los medios italianos aseguran que este hombre, de 43 años, se encontraba estudiando en Italia pero que recientemente había vuelto a Francia en coche, y había hecho una parada en la región de Lombardía -la más castigada por el coronavirus en Italia-, donde podría haber contraído la infección.

San Luis de los Franceses, la primera iglesia de Roma en cerrar como medida de prevención contra este virus, es famosa y admirada en todo el mundo por albergar tres obras maestras de Caravaggio; es la iglesia nacional de los franceses desde 1589.

El brote de coronavirus en Italia ha causado por el momento 29 muertes y 1.049 contagios, aunque 50 personas ya se han curado, según los últimos datos oficiales de Protección Civil.

El arzobispo de París, Michel Aupetit, ha aconsejado a sus párrocos que den la hostia consagrada en la mano y no en la lengua, que no ofrezcan comulgar bebiendo del cáliz, que vacíen las pilas de agua bendita y que propongan a los fieles no darse la mano en el momento de la paz. EFE

