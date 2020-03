 Doodle de Google reconoce a Ignaz Semmelweis

Ignaz Philipp Semmelweis, fue un médico húngaro de origen alemán. Es conocido popularmente como el "Salvador de madres" pues descubrió que la incidencia de la sepsis puerperal o fiebre puerperal (también conocida como "fiebre del parto") podía ser disminuida drásticamente usando desinfección de las manos en las clínicas obstétricas. Es considerado como el creador de los procedimientos antisépticos.

Semmelweis, en el año 1847, propuso lavarse cuidadosamente las manos con una solución de hipoclorito cálcico cuando él trabajaba en la Primera Clínica Obstétrica (Clínica I) del Hospital General de Viena (Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien) donde la mortalidad entre las pacientes hospitalizadas en la sala atendida por obstetras (Clínica I) era de tres a cinco veces más alta que en la sala atendida por matronas (Clínica II)

El video del doodle describe las pautas recomendadas por la OMS para un lavado de manos adecuado, que actualmente es una de las principales acciones para disminuir y prevenir la propagación del covid-19.

Las observaciones de Semmelweis entraban en conflicto con la opinión médica establecida en su tiempo y sus ideas fueron rechazadas.

Algunos médicos se sintieron ultrajados por la sugerencia de que ellos eran responsables de la muerte de las embarazadas por no lavar adecuadamente sus manos antes de atender a sus pacientes. A ello se añadió el que Semmelweis no fue capaz de proporcionar una explicación satisfactoria para sus propuestas.

Las recomendaciones de Semmelweis solo fueron aceptadas después de su muerte, cuando Louis Pasteur confirmó la teoría de los gérmenes como causantes de las infecciones y Joseph Lister siguiendo las investigaciones de Pasteur implementó el uso de los métodos de asepsia y antisepsia en cirugía.

Después de abandonar Viena y ejercer como profesor de obstetricia en Budapest, Semmelweis fue ingresado en un asilo donde murió a las dos semanas, a la edad de 47 años, de un proceso séptico causado probablemente por una paliza de sus guardias.

Today's @GoogleDoodle honors Hungarian physician Dr. Ignaz Semmelweis, widely attributed as the first person to discover that handwashing is one of the most effective ways to prevent the spread of diseases. https://t.co/YWxiNfAfsK pic.twitter.com/T6YZ6oU91M

— Google (@Google) March 20, 2020