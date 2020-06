 Deja el tabú sobre VPH y educa sobre el cáncer de cuello uterino ¡Salva vidas!

En Venezuela, según la Sociedad Anticancerosa, para el año 2019 se proyectaba un incremento del 11% en la mortalidad y un aumento de 27% en el número de casos con cáncer. Ocupando el de cuello uterino la segunda causa de muerte por esta terrible enfermedad. Siendo el mayor número diagnosticado entre los 45 y 54 años de edad, con casos reportados a partir de los 25 años y la muerte ocurre más frecuentemente alrededor de los 59 años de edad.

¿Qué lo produce?

La Dra. Carmen Mantellini, Ginecobstetra explica “La infección por el Virus de Papiloma Humano es la infección de transmisión sexual más frecuente, el VPH es tan común, que casi todos los hombres y mujeres sexualmente activos lo contraen en algún momento de su vida. Sin embargo, es la infección persistente por el virus de papiloma humano (VPH) de alto riesgo el principal factor en el desarrollo de esta enfermedad, de ahí que la vacuna contra este virus sea nuestra principal herramienta de prevención.

Pero aun cuando la vacuna contra los serotipos que producen el 70 % de los casos está disponible desde el año 2006, existe gran desigualdad en su aplicación y cobertura, por lo que la Organización Mundial para la salud (OMS) haya establecido la meta de no más cáncer de cuello uterino para el próximo siglo.

¿Cómo lograrlo?

Explica la Dra. Mantellini “La vacunación masiva de niñas, adolescentes y mujeres hasta los 45 años de edad, por supuesto acompañada de la pesquisa en la consulta ginecológica. Es tan importante que un modelo matemático evaluó el impacto de la vacunación en Venezuela y pudimos observar que en 15 años empezaríamos a registrar una disminución marcada de los casos llegando hasta una reducción de 50 mil casos entre 2030 y 2060, lo que significaría una reducción de al menos un 30%”.

A pesar de la pandemia, es muy importante no descuidar otros aspectos de la salud, que en particular, en lo relacionado a la infección por VPH no muestra síntomas inmediatos, sino a muy largo plazo. NP

