 De vicepresidenta enferma al primer caso en Países Bajos, el COVID-19 avanza

Ebtekar, vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y de la Familia de Irán y que permanece en cuarentena en su casa, se suma a otros altos funcionarios, como el viceministro de Salud, Iraj Harirchi, que sufren una enfermedad que hoy tuvo su mayor subida en el país hasta la fecha: 106 nuevos contagios, de los que 7 fallecieron, para un cómputo global en el país de 26 muertos dentro de 245 casos.

Un panorama que llevó a las autoridades iraníes a extender el cierre de las universidades a toda la próxima semana y la suspensión de todo tipo de eventos, desde deportivos a culturales y religiosos, mientras que los países vecinos cerraron sus fronteras terrestres con Irán y la mayoría de las aerolíneas han suspendido sus vuelos o impuesto restricciones.

La nación persa es una de las más afectadas, e incluso hay voces que dudan de las cifras oficiales, por una enfermedad que hasta este día ha dejado al menos 82.294 casos confirmados en el mundo, de ellos 78.630 en China, con 2.747 muertos en el gigante asiático y 57 fuera de este país, es decir 29 y 13 más, respectivamente, que en la víspera, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Una expansión que hoy fue evidente con el registro de los primeros casos en Países Bajos, Estonia y Dinamarca, así como el primero en Irlanda del Norte, con lo que ya suman 18 infectados en todo el Reino Unido, y el primer caso en Israel de un paciente que dio positivo al virus sin haber estado previamente en cuarentena hospitalaria, con lo que ya llegan a 3 los contagiados en ese país.

Aunque los datos de muertes y contagios del virus COVID-19 siguen descendiendo en China, país donde surgió el mal y que confía en tener controlado el brote para finales de abril, según previsiones del neumólogo Zhong Nanshan, lo cierto es que en otras naciones la problemática, por el contrario, sigue creciendo.

Es el caso de la vecina Corea del Sur, que con 505 casos este jueves llegó a un nuevo máximo diario, superando por primera vez a los reportados en China (433), con lo que ahora tiene dentro de sus fronteras a 1.766 infectados, 13 de ellos fallecidos.

Europeos piden "colaboración" internacional

En Europa, el epicentro del brote de COVID-19 sigue estando en Italia, donde ha dejado al menos 17 muertos y 650 contagiados y de donde han salido gran parte de los casos de coronavirus que han llegado a otras naciones del Viejo Continente.

Pese a estas cifras, el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, llamó a la calma porque la mayoría de los infectados se encuentran en aislamiento en sus domicilios, mientras que 248 pacientes están hospitalizados con síntomas, 56 en cuidados intensivos y 45 han recibido el alta porque ya se han curado.

"El coronavirus nos preocupa a todos y la situación en la que nos encontramos tiene que ser gestionada con una colaboración conjunta a nivel europeo e internacional", dijo hoy en la ciudad italiana de Nápoles Emmanuel Macron, presidente de Francia, país donde hay por lo menos 38 personas infectadas.

El COVID-19 "no es una gripe"

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó hoy que el COVID-19 no debe ser comparado con una gripe común, pero admitió que las medidas de prevención para evitar el contagio son similares.

"Si me pidieran sugerencias para prevenir este virus daría consejos similares que en una gripe: lavar las manos frecuentemente, no tocar la cara con las manos... en ausencia de una vacuna, y aunque científicamente no sea igual a la gripe, los principios básicos de prevención son los mismos", afirmó.

Las declaraciones de Tedros se dieron después de ser interrogados sobre si el presidente de EE.UU., Donald Trump, había sido imprudente al comparar públicamente el coronavirus con la gripe.

El deporte, otro afectado

Como la mayoría de las actividades humanas, el deporte tampoco ha escapado a la influencia del virus, que produjo la cancelación este jueves del Tour de los Emiratos Arabes Unidos, carrera de ciclismo que se disputaba desde el domingo pasado y que debía terminar este sábado, después de que dos miembros del straff del equipo local de Emiratos Arabes Unidos dieron positivo a la enfermedad

"Es una pena la cancelación de la carrera, pero lo más importante es la salud pública. Todos estamos espetando las pruebas médicas y permaneceremos en el hotel hasta nuevo aviso", dijo el británico Chris Froome (Ineos), cuádruple ganador del Tour de Francia y que volvía a competir después de 8 meses de baja debido a una grave caída.

Una medida que se une a otras como el anuncio el día previo de que los enfrentamientos por Copa Davis entre Japón y Ecuador entre el 6 y el 7 de marzo se harán sin público; la suspensión del mundial de tenis de mesa que se iba a disputar a finales de marzo en Corea del Sur y el aplazamiento hasta el 15 de marzo de todos los partidos oficiales de la liga nipona de fútbol.

"Ojalá se controle, que se encuentre el remedio y se pare esta incertidumbre, esta sicosis, este miedo", dijo este jueves desde México el tenista español Rafael Nadal, refiriéndose al temor de que los Juegos Olímpicos de Tokio se suspendan por el coronavirus.

Caída histórica en Wall Street

Mientras, la economía mundial sigue viendo los efectos de la crisis sanitaria, con grandes caídas en bolsas como la de Madrid (-3,55 %), Londres (-3,49 %) París (-3,32 %), Fráncfort (-3,19 %) Milán (- 2,66 %), Tokio (-2,13 %) y Seúl (-1,05 %), aunque hubo ligeras ganancias en los corros de Hong Kong (0,13 %) y Shanghái (0,21 %).

El mal panorama bursátil se replicó en Wall Street, con una caída récord de 1.190 puntos en su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, lo que lo dejó por debajo de las 26.000 unidades (25.766,64), a lo que se sumó la caída del 3,37 % en el petróleo intermedio de Texas, que quedó en 47,09 dólares, su nivel más bajo desde enero de 2019.

A esto se unieron malas noticias empresariales, particularmente en el sector turístico mundial, como los desplomes sufridos en la bolsa española por el grupo IAG, del que forman parte Iberia, Vueling y British Airways, (-8,85 %), la francesa Air France-KLM (-7,17 %) y la alemana Lufthansa (-6,05 %).

Además la gigante cervecera belga AB InBev ha calculado que en los dos primeros meses de 2020 el coronavirus le ha ocasionado una pérdida de ingresos de aproximadamente 285 millones de dólares, mientras que la empresa de pagos electrónicos PayPal anunció que su facturación en el primer trimestre del año bajará un 1 % con respecto al mismo periodo de 2019 por el impacto del virus.

Por su parte, Facebook canceló la celebración de su conferencia anual de desarrolladores F8, que estaba prevista para el 5 y 6 de mayo en San José (California, EE.UU.), por temor al brote de coronavirus.

EFE / MV