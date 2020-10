Cuánto tarda tu ex en olvidarte, psicólogo te dice la verdad. Todos los comienzos son hermosos y emocionantes. Y más cuando se trata de amor. Iniciar una relación sentimental es una experiencia maravillosa, pero que en ocasiones y por diferentes motivos, debe terminar. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuánto tarde un ex en olvidarte? Son muchas las personas que se muestran inquietas ante ante esta temática.

Y si bien el proceso de superar y olvidar a una persona que fue tu pareja, varía en cada individuo, lo cierto es que existen patrones generados principalmente en hombres, que suelen repetirse en una gran mayoría. Una de las curiosidades que más nos ha llamado la atención en este tema, es que naturalmente, los hombres sienten menos dolor que una mujer al terminar una relación amorosa.

El autor principal del estudio realizado en la Universidad de Binghamton, Craig Morris, reveló mediante la investigación que en promedio, los hombres sienten menos dolor que las mujeres después de una ruptura amorosa, tanto física como emocionalmente. Un punto interesante, ¿no lo crees?

Lo dicho anteriormente y basados en los resultados del estudio de la Universidad de Binghamton esto puede ser resultado de la evolución. Porque cuando se trata de buscar pareja, las mujeres se centran más en temas de reproducción, pues la mayoría de ellas desea encontrar pareja para formar una familia como tal. Mientras que los hombres, generalmente, buscan algo más "relajado".

"Desde una perspectiva biológica, las mujeres hacen la inversión parental mínima más considerable, nueve meses de gestación, así como los costos metabólicos de la lactancia, y por lo tanto son más 'selectivas' en la elección de su pareja", se indica en el estudio.

Pero eso no quiere decir que los hombres sean inmunes al dolor y que al terminar una relación amorosa, continúen su vida como si nada hubiera pasado. El género masculino también se sienten sumamente afectados y desanimados después de una separación amorosa; simplemente lo expresan de manera diferente. Al respecto, el investigador Morris escribe lo siguiente:

"Los hombres informan más sentimientos de ira y participan en comportamientos más autodestructivos que las mujeres. Las mujeres, en comparación, con frecuencia se sienten más deprimidas y participan en comportamientos más sociales y afiliativos que los hombres. Los comportamientos de las mujeres podrían argumentarse como estrategias más constructivas como resultado de su tendencia a preservar la relación, mientras que los hombres eligen estrategias destructivas para mantener su propia autoestima."

Y es que tanto hombres como mujeres, después del rompimiento de una relación, suelen preguntarse "QUÉ FUE LO QUE SALIÓ MAL" ¿EN QUÉ FALLAMOS? ¿POR QUÉ NO FUNCIONÓ?, etc. En un artículo para The Atlantic, Lauren Howe analiza cómo, después del rompimiento, intentamos saber qué fue lo que salió mal. Howe dice que es completamente normal, y en "algunos casos, este tipo de narración puede ser positiva, ayudando a las personas a dar sentido a las cosas dolorosas que les suceden."

Por ejemplo, si eres el tipo de persona que cree que "las cosas suceden por algo" en lugar de lamentarte por lo sucedido, entonces puedes ver las cualidades o experiencias negativas como oportunidades para el crecimiento personal, Howe dice:

"Las historias que nos contamos sobre el rechazo, en otras palabras, pueden dar forma a cómo y qué tan bien lo enfrentamos."

Por lo tanto, nos dice y recomienda adoptar una actitud positiva, ya que esto puede ayudar a aliviar el dolor de una ruptura.

"Una persona podría pensar: fui malo en la comunicación en la relación; supongo que simplemente no puedo abrirme a la gente”. Otra historia podría ser: “fui malo en la comunicación en la relación, pero eso es algo en lo que puedo trabajar, y las relaciones futuras serán mejores."

Cuánto tarda un ex en olvidarte

¿Alguna vez has recibido mensajes repentinos de un ex en plena madrugada? ¿Llamadas perdidas? "A algunos hombres puede llevarles años, o incluso décadas olvidar a una mujer...si realmente la amaban. Simplemente no muestran su dolor a los demás, o incluso a sí mismos." De acuerdo con el Dr. Scott Carol, experto en relaciones y psiquiatra en la Universidad de Nuevo México

"Los hombres tienden a reprimir su duelo y tomar un enfoque de 'fíngelo hasta que sea verdad'...algunos hombres se convierten en perros y van detrás de cada ligue...pero tienen miedo de la intimidad y corren como el infierno si una mujer quiere algo más. Alternativamente, se divierten con sus amigos para ahogar su dolor o se sepultan en su carrera o sus aficiones, cualquier cosa para mantener su mente alejada de su pérdida y su dolor."

Con información de Soy Carmín

EB