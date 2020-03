 ¿Cuáles son los mitos y verdades del coronavirus?

Pasados más de dos meses y medio desde la aparición del nuevo coronavirus en China y su ulterior expansión por todo el mundo, los científicos ya se han ido formando una idea bastante clara de sus características y del peligro que presenta para una población global cuyo sistema inmunológico no está preparado para combatirlo, señaló La Voz de América.

Los especialistas han logrado verificar cómo se propaga el virus, su tiempo de incubación, sus víctimas más vulnerables, y establecido ciertas pautas para tratar de impedir que siga propagándose.

También han salido al paso a informes contradictorios, noticias falsas, mitos y supersticiones que se propagaron, principalmente en las redes sociales, y han emitido una serie de consejos generales para que el público sepa cómo hacer frente a la epidemia y cuidar de su seguridad.

¿Cuál es el peligro real con el coronavirus?

El nuevo coronavirus es un agente viral que se propaga con extrema facilidad entre las personas y muchas personas no saben que son portadores. Como la enfermedad tiene un período de incubación de hasta 14 días, una persona infectada, sin saberlo, puede infectar a todo el que tenga contacto con ella y estos a más personas.

También puede contraerse al entrar en contacto con superficies infectadas, como manijas de puertas, pasamanos, botones de elevadores, etcétera.

¿Qué se puede hacer para evitarlo?

La primera línea de defensa es evitar contraer la enfermedad. Esto es algo complejo, pero que puede lograrse cumpliendo los principales consejos divulgados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (CDC).

Lavarse las manos con regularidad con agua y jabón al menos durante 20 segundos.

Evitar tocarse la boca, los ojos y la nariz sin lavarse las manos primero.

Eludir el contacto cercano con otras personas, especialmente si están enfermas. Mantener una distancia de al menos un metro con las otras personas.

Evitar las multitudes y otros lugares llenos de público.

Mantenerse en sus casas el mayor tiempo posible.

¿Cómo se transmite?

El secreto de la transmisión parece estar en las llamadas gotitas virales, que son las que transportan el virus cuando una persona infectada estornuda o tose. También al cantar, hablar reírse o respirar. Estas gotitas pueden entrar en contacto con otra persona o con algún objeto. Según los especialistas, su supervivencia en superficies puede llegar hasta los nueve días.

El virus entra al organismo por los ojos, la nariz o la boca. Por eso es tan importante proteger estas partes del cuerpo lavándose las manos y evitando tocarlas con las manos sin lavar.

¿Hay otras formas de contraer el virus, en la comida, por ejemplo?

Los investigadores no han encontrado indicios de que el virus se transmita a través de los alimentos. El calor lo mata.

¿Puede una persona infectarse de paquetes recibidos por correo o los envases de productos adquiridos en un supermercado?

Gracias a estudios realizados anteriormente, sabemos que los coronavirus no sobreviven mucho tiempo en objetos como las cartas y los paquetes. En cuanto a los productos comprados en supermercados, los expertos aconsejan consideran que si están contaminados, el virus morirá en as superficies en pocas horas. Recomiendan lavar las frutas y vegetales, así como los envases de productos. Y lavarse después las manos, por supuesto.

¿Los animales son transmisores?

Aunque se sospecha que el nuevo coronavirus saltó en China de un animal -presuntamente un murciélago- a los humanos, no hay evidencias de que los animales en general puedan transmitirlo.

Las mascotas comunes, como los perros y los gatos tampoco transmiten el virus, aunque hubo un caso de un perrito al que su dueño se lo pasó.

¿Cuáles son los síntomas del coronavirus?

En la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus sólo causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos. En algunos, en especial los adultos mayores y personas con otros problemas de salud, puede causar una enfermedad severa, como neumonía.

El cuadro clínico de la enfermedad recibe el nombre de COVID-19.

Algunos de los infectados ni siquiera llegan a desarrollar síntomas y pasan el virus sin nunca saber que lo contrajeron.

¿Cómo se comprueba si uno ha contraído la enfermedad?



Para diagnosticar efectivamente el COVID-19 es necesario someterse a una prueba de laboratorio llamada CPR.

Hasta ahora esas pruebas han sido lentas, porque hay que enviar las muestras a un laboratorio y esperar a los resultados, que en las instancias más rápidas demoran al menos cinco horas.

Los científicos están tratando de desarrollar pruebas más rápidas que puedan identificar a un paciente con coronavirus en menos horas, e incluso minutos.

En Estados Unidos actualmente esta prueba debe ser ordenada por un médico. Si una persona sospecha que tiene síntomas de coronavirus, debe visitar a su médico para que le prescriba el examen.

Hasta que conozca el resultado, la persona deberá permanecer en casa en cuarentena. Si está infectado, el médico le dirá qué debe hacer.

¿Es cierto que solo ataca a los ancianos?

Aunque las personas más vulnerables son las de mayor edad o las que tienen padecimientos preexistentes, como cardiopatías, diabetes y enfermedades respiratorias, las personas de cualquier edad pueden contraer el virus. Aquellas que tengan su sistema inmunológico comprometido deben protegerse más.

¿Cómo es una cuarentena en casa?



La cuarentena recomendada para las personas que sospechan que han tenido contacto con una persona infectada es de 14 días.

Esto es algo diferente de un aislamiento, como sucede en los hospitales. La persona en su casa puede interactuar con sus familiares y moverse libremente.

Sin embargo, si llega a sentirse enferma, deberá aislarse en una habitación y salir de ella solo en caso de necesidad con una mascarilla para evitar contagiar a los demás.

Como esta persona puede infectar objetos, muebles, etcétera, será necesario limpiar y desinfectar constantemente todas las áreas, principalmente con cloro.

¿Es cierto que existe un tratamiento para personas infectadas?

Hasta el momento no hay un medicamento para tratar o curar el COVID-19. Los medicamentos que se administran a los pacientes con esta enfermedad son para aliviar los síntomas, especialmente en los casos más graves.

Las personas no deben confiar en falsos remedios que circulan en las redes sociales, muchos de ellos basados en la farmacopea y en productos naturales. Aunque el ajo, por ejemplo, tiene propiedades antimicrobianas, no se ha comprobado que proteja contra el coronavirus.

¿Es verdad que el virus no sobrevive en climas cálidos?

Este es un punto que se ha estado planteando en diferentes medios, pero los investigadores no están seguros hasta qué punto el virus puede o no sobrevivir el calor ambiental. Se sabe que fuera del cuerpo muere a 15 grados centígrados, pero no si puede propagarse en esa temperatura o una superior.

¿Y los antibióticos?

Los antibióticos se prescriben para enfermedades bacterianas, pero no son efectivos contra los virus. El coronavirus es como la influenza estacional, conocida en Estados Unidos como flu, que también es una enfermedad viral y para ella tampoco se recomiendan antibióticos.

¿Sirve de algo la vacuna de la influenza contra el COVID-19?

A pesar de que el COVID-19 pertenece a la familia de los coronavirus, es un virus diferente y requiere una vacuna diferente, que aún no ha sido creada. No obstante, las autoridades sanitarias recomiendan mantener sus vacunas al día para evitar que otras infecciones comprometan su sistema inmunológico.

¿Cuándo habrá alguna vacuna?

No se espera que aparezca una vacuna contra al coronavirus al menos en un año.

Los especialistas dicen que el proceso para comprobar la seguridad y la eficacia de una vacuna toma de 12 a 18 meses. Después, el producto debe pasar a la etapa de fabricar y distribuir suficientes cantidades para satisfacer una demanda que actualmente se calcula en los millones. VOA

