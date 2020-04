 Consecuencias del Covid-19

Los guantes no garantizan que estemos expuestos al virus SARS-CoV-2 pues no son ellos en sí los que protegen sino el cómo debe comportarse la persona que los está utilizando. Una vez que se ha tocado alguna superficie o alimentos lo más adecuado es retirarlo y desecharlo tomando en cuenta que no se debe tocar ninguna parte del cuerpo particularmente cara en general (boca, ojos, nariz) de allí que en la mayoría de los países se utilizan dispensadores de guantes.

Sin embargo, lo que se observa es justamente lo contrario, personas a quienes se les obliga a utilizarlos durante varias horas de trabajo o estando en las zonas donde realmente no lo amerita.

El tapabocas es otro de los artículos que se debe utilizar, no de tela. Debe ser de material descartable y que permita respirar adecuadamente además de no retener humedad pues esto podría convertirse en un nido de contaminación propia. Usarlo debe ser para momentos en los que se vaya a estar en contacto directo con personas o sitios donde se pueda encontrar aglomeración como lo es un autobús, metro o sitios donde se vendan alimentos.

Para el Dr. Saúl Villasmil Bioanálista, Bioquímico, Biólogo Molecular, Hormonólogo y Jefe de la Cátedra de Bioquímica de la Escuela Luis Razetti de la Facultad Medicina de la Universidad Central de Venezuela “Existen personas que aún no creen en la enfermedad COVID-19 y lo sé por qué me lo han hecho saber; quizá sea un estado de negación por que no han tenido aún un conocido cercano padeciéndola pero eso lleva a preguntarse, ¿aquellas personas que superen la enfermedad tendrán algún cambio en su fisiología? ¿Qué consecuencias deja este virus? por ahora no hay respuesta a estas interrogantes pero no descarto algunas consecuencias como las que se ven en otras enfermedades, secuelas como desarrollo de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica EPOC, vivir con alguna insuficiencia respiratoria o el desarrollo prematuro de algún tipo de cáncer (quizá de pulmón), recordemos que este es el encuentro de dos protagonistas: el Virus y la persona que infecta cada uno intentando adaptarse al otro. Los mecanismos de adaptación están en el material genético de ambos”.

La secuencia del genoma del virus abre un campo a la investigación permitiendo estudiar no solo su evolución si no también dando herramientas para diseñar estrategias y lograr combatirlo. Los investigadores han planteado hacer secuenciamiento del genoma de las personas con COVID-19 donde se podrían encontrar diferencias genéticas entre las aquellos que han desarrollado las formas más graves de la enfermedad y los otros que muestran síntomas leves a pesar de la edad.

Existen patologías de base que sabemos hacen más susceptibles (hipertensión, diabetes, patologías pulmonares) muchos de los cuales son desarrollados por factores genético (heredados) es decir, que se puede relacionar el riesgo de cada persona e identificar variantes genéticas que demuestren el por qué existen personas jóvenes y de apariencia sana que desarrollan la forma grave de la enfermedad al contraer el SARS-CoV-2.

Tendremos que seguir cuidándonos utilizando las herramientas dadas por la OMS y esperar el desarrollo de alguna vacuna, seguir indagando en la genética para entender la pandemia que sufrimos. No olvidemos que debemos invertir en ciencia e investigación pues lo que se conoce hasta ahora del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 viene de la investigación realizada por los científicos. NP

YS