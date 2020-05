 ¿Cómo impacta el Día de la Madre en tiempos de coronavirus?

En el Perú, esta fecha se celebra el segundo domingo de mayo y lastimosamente, no todos podrán pasar este día especial junto a ella. La tecnología ayuda mucho, pero no es lo mismo hablar por a través de un celular que darle un abrazo.

¿Qué pasará con las personas que no viven junto a sus madres o ellas fallecieron? El psicólogo clínico y conductual, Jorge Huayhua, conversó con RPP Noticias sobre los problemas psicológicos como estrés, apatía y miedo dependiendo de la situación emocional de cada persona.

¿Día de la Madre en cuarentena?

“La familia juega un papel importante, uno de los agentes más importantes es la madre. El individuo no solo aprende de los padres o hermanos, la manera en cómo corrige la madre es cómo el niño aumenta frecuencia en su comportamiento”, asegura.

Ante ello, el doctor Huayhua afirma que la ausencia de la madre genere una serie de problemas emocionales y más aún, si obligatoriamente tenemos que estar aislados y no podemos tenerla cerca.

“Desde muy pequeños formamos un vínculo estrecho muy importante con las madres, no solo es comportamental también es afectivo, emocional. Evidentemente, una persona que ha vivido una manera muy estrecha con su madre, y que de la noche a la mañana no la pueda tener a su lado, va generar un problema importante como emocionales, sobre todo a los niños y adolescentes”.

Apoyo de la familia

Sin embargo, asegura que esto no sucede en todos los casos ya que algunos cuentan con el apoyo del resto de los familiares:

"Existen niños que no han vivido con sus madres y sus padres o hermanos han sido apoyo emocional, entonces no hay problema. Acá quiero dar un consejo: usualmente, si un niño no tiene a su madre presente y el contexto social o la familia cercana le van a tener lástima o le habla del hecho de no tener madre, evidentemente el niño va a aprender algo por lo que va tener que sufrir. Si somos familiares de un niño que no tiene mamá o no hay relación estrecha, lo peor que podemos hacer es hablarle mal, hablemos como si fuera una situación fortuita".

El psicólogo Jorge Huayhua rescata la actitud de muchas personas que adoptan una conducta de resiliencia frente a la situación de no tener a su mamá en el Día de la Madre.

