 Argelia sospecha de un segundo caso de coronavirus, otro ciudadano italiano

"De momento, no hay peligro de la propagación del virus entre la población. Es un caso aislado y no se ha contaminado su entorno. Incluso aunque hubiera otro caso, lo tendríamos aislado y monitorizado, por lo tanto no hay riesgo de propagación", dijo en una rueda de prensa celebrada en la sede del ministerio de Salud, el director de prevención y control de enfermedades infecciosas, Djamel Fourar.

"Un número importante" de los pasajeros que viajaban a bordo del avión Milán-Roma-Argel, de la compañía Alitalia, en el que viajaba el primer y único caso detectado en el norte de África "ya se han personado en los diferentes hospitales del país y se han sometido a análisis".

"Hemos reforzado el dispositivo de prevención en torno al caso confirmado, el dispositivo de vigilancia general y se velará en todos los puntos de entrada" agregó.

El primer infectado del norte de África es un hombre de 55 años que llegó el pasado 17 de febrero a Argel, originario de Milán (norte de Italia) y y que trabaja en el yacimiento petrolero de Hasi Mesaoud, situado en la ciudad de Ouargla, en el centro del país. De acuerdo con las autoridades argelinas "está bien y su caso no es grave".

Originaria de China, la epidemia del coronavirus/a> se ha detectado en una treintena de países y hay 80.000 afectados, si bien la inmensa mayoría, más de 77.000, están en el gigante asiático, donde las muertes superan las 2.600.

En China, no obstante, la progresión del virus se está frenando, con el número más bajo de contagios adicionales desde el principio de la crisis a principios de diciembre.

EFE / MV