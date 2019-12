 3 pasos para descubrir tu poder sexual

Si sientes que nunca has disfrutado plenamente del sexo o que últimamente tu deseo sexual ha disminuido o que en realidad nunca has sabido realmente lo que deseas a nivel sexual es probable que aún no hayas conocido tu poder sexual.

Descubrir tu poder sexual implica estar en contacto con tu deseo y darle rienda suelta a tus fantasías sin miedo, sin culpa y sin vergüenza. Para ello es necesario conocerte a ti misma, buscar información confiable y, por supuesto, disfrutar del sexo primero a solas y luego en compañía.

Por eso comparto contigo 3 pasos para que puedas descubrir tu poder sexual y disfrutes del sexo hoy, mañana y siempre.

1. Darte permiso para sentir placer

El paso esencial para descubrir tu poder sexual es resolver el bloqueo que no te permite sentir placer. Lamentablemente a muchas mujeres les cuesta gozar del sexo o experimentar orgasmos tanto cuando intentan masturbarse como cuando tienen un encuentro sexual con otra persona.

En la mayoría de casos el motivo de este bloqueo está ligado a alguna experiencia de violencia sexual ocurrida durante su infancia o en cualquier otra etapa de su vida y el trauma de ese hecho genera un rechazo al sexo o una imposibilidad para conectar con el cuerpo durante el acto sexual.

Para combatir y eliminar este bloqueo sexual es necesario darte permiso para sentir placer y si has sido víctima de violencia sexual es fundamental que cuentes con algún tipo de acompañamiento que te brinde soporte emocional para enfrentar el trauma.

La terapia psicológica es la mejor opción para resolver el conflicto interno que te impide tener una vida sexual consciente y plena. Una vez que hayas logrado darte permiso para sentir placer podrás, poco a poco, disfrutar del sexo.

2. Buscar información e inspiración

La educación sexual es esencial para tener una vida sexual satisfactoria y ya que en el colegio y en casa no recibimos ningún tipo de orientación al respecto, tenemos que ir en busca de información confiable por nuestra propia cuenta.

Te recomiendo la lectura de libros o artículos escritos por mujeres que hablen desde su propia experiencia y que tengan una perspectiva crítica a lo que la medicina y la psicología nos han enseñado sobre la sexualidad femenina.

Recuerda que históricamente el conocimiento sobre nuestro cuerpo se ha creado desde una mirada masculina y patriarcal en la que el placer de las mujeres no era tomado en cuenta o en todo caso era satanizado o patologizado.

Cuando ya estés muy bien informada sobre sexualidad femenina, entonces puedes buscar literatura erótica que pueda servirte de inspiración para estimular tu deseo y descubrir tus fantasías sexuales.

El cerebro es el órgano sexual más poderoso que tenemos los seres humanos, por eso no hay nada mejor que llenar nuestra mente de historias e imágenes que nos motiven a ir en busca de aventuras placenteras y excitantes.

3. Explorar tu cuerpo

El último paso pero no por ello menos importante es explorar tu cuerpo centímetro a centímetro de piel. Si no te has masturbado todavía, pues este es el momento de hacerlo.

Reserva un espacio de tu ajetreada agenda para estar a solas contigo misma sin que nadie te interrumpa y sin que tengas que pensar en ninguna otra cosa que en darte placer a ti misma.

Puedes comenzar acariciando tu cabello y tu rostro, y luego, poco a poco, desliza suavemente tus manos desde tus cuello hasta la punta de tus pies. La idea es que entres en contacto con las sensaciones de tu piel y te relajes cada vez más.

Luego puedes aplicar estos consejos básicos para masturbarte. Pon en practica el sexo a solas una y otra vez hasta que experimentes el máximo placer: orgasmos al alcance de tus propias manos y de tu traviesa imaginación.

Cuando hayas completado estos 3 pasos podrás comenzar a descubrir esa gran fuerza que habita dentro de ti: el poder sexual femenino, esa fuente inagotable de placer de la que puedes beber cuantas veces quieras.

Con información de Wapa

EB