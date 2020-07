 10 hidratantes naturales para usar en verano

Cuando aumenta la temperatura, la piel tiende a resecarse o tornarse eritematosa. Por fortuna, existen algunos hidratantes naturales que sirven como coadyuvantes para reducir estos síntomas durante el verano. De hecho, no es necesario esperar a sufrir deshidratación para empezar a utilizarlos.

La aplicación de estos, sumada a medidas de autocuidado, mitiga el impacto de los rayos UV y reduce la aparición de signos prematuros del envejecimiento. Además, proporciona nutrientes que ayudan a mantener la piel más sana. ¿Te animas a probarlos? ¡Toma nota!

Hidratantes naturales para la piel

Cuando la humedad baja, por ejemplo durante el verano, los cuidados de la piel deben reforzarse. Según la Academia Americana de Dermatología, es necesario asegurar una óptima hidratación para evitar signos como la descamación, el picor y la irritación.

Si bien en el mercado hay muchos productos que cumplen este fin, también hay ciertos ingredientes de origen natural que permiten complementarlo. Se recomienda su aplicación externa, en especial tras haber estado expuestos al sol.

1. Aguacate

El aguacate es uno de los productos hidratantes más aconsejados para cuidar la piel naturalmente en verano. Contiene ácidos grasos que le otorgan potencial como humectante sobre todos los tipos de pieles. En particular, su contenido de ácido oleico contribuye a eliminar las células muertas de la piel.

Asimismo, aporta vitamina E, nutriente que revitaliza las células y mitiga el impacto de los radicales libres. De acuerdo con una actualización de la Revista Chilena de Nutrición, es un fruto idóneo para reducir los procesos de oxidación. Además, contiene fibra, vitaminas y proteínas que mejoran la salud cutánea.

2. Agua de rosas

Sin lugar a dudas, es uno de los astringentes naturales más recomendados para complementar la rutina de belleza. Su suave composición es apta para todos los tipos de pieles; además, resulta idónea para refrescar el cutis durante el verano.

Un estudio publicado en el 2011 por Iranian Journal of Basic Medical Sciences, detalla las propiedades de esta planta, entre las que se destaca su potencial como antioxidante. Asimismo, contiene ligeras dosis de vitamina C, que sería útil para sintetizar colágeno y ayudar a prevenir el envejecimiento cutáneo.

3. Manzanilla

Según detalla la revisión de BMC notes, la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antialérgicas y antimicrobianas. Contribuye al cuidado de la piel al tonificar, suavizar, limpiar y restaurar su pH. Sus usos abarcan lo siguiente:

Rosácea.

Irritaciones provocadas por cremas.

Quemaduras de primer grado.

Telangiectasis.

En aquellos cuadros en los que la piel se encuentra inflamada por alguna razón, la manzanilla colabora al disminuir la hinchazón de manera notoria, debido a su poder refrescante y antiinflamatorio.

4. Agua de avena

La avena tiene varios beneficios para la piel, además de aportar fibras, minerales y vitaminas para el organismo. Suministra nutrientes que ayudan a mantener la hidratación y reafirmar la epidermis.

Un artículo de Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology expone que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que benefician la salud cutánea. En particular, es útil para lo siguiente:

Erupciones acneciformes.

Dermatitis atópica.

Infecciones virales.

Prurito.

Las proteínas de la avena mantienen la barrera natural de la epidermis intacta y colabora en la nivelación de los valores de PH de la piel. Debido a esto, es uno de los mejores hidratantes naturales para el verano.

5. Aloe vera

En el listado de hidratantes naturales para cuidar la piel en verano, el gel contenido en la hoja de aloe vera es uno de los favoritos. Debido a su contenido de lupeol, ácido salicílico, ácido cinámico, azufre y fenoles, actúa como antiséptico natural y protege frente a posibles infecciones.

A través de una publicación de Indian Journal of Dermatology se expone que este ingrediente tiene un efecto protector contra el daño ocasionado por los rayos ultravioletas. En concreto, contribuye a la retención de la humedad y la generación de colágeno y elastina.

6. Aceite de almendras

Estudios realizados por la revista Cosmetic Dermatology concluyen que el aceite de almendras es capaz de prevenir el daño estructural que es causado por los rayos ultravioletas. Asimismo, se encontró que sirve como coadyuvante para desacelerar el proceso de envejecimiento. Entre sus beneficios, se encuentra lo siguiente:

Revitalizante y suavizante.

Hidratante.

Antiinflamatorio.

Protector ante los rayos UV.

7. Rosa mosqueta

Contiene sustancias, como los taninos, la vitamina C, el betacaroteno y el ácido transretinoico que la convierten en un aliado ideal para mantener la piel hidratada y protegida ante cambios bruscos de temperatura como el verano. Algunos de los beneficios que se le atribuyen incluyen:

Reducción de la apariencia de las líneas de expresión.

Reducción de cicatrices.

Mayor humectación.

Reducción de la inflamación.

Unificación del tono de la piel.

8. Manteca de karité

Los ácidos grasos omega 3 y omega 6 que contiene la manteca de karité actúan como hidratantes naturales cuando se aplican sobre la piel; debido a esto, puede emplearse durante el verano para evitar la sequedad.

La Academia Americana de Dermatología sugiere que este ingrediente proporciona humectación, elasticidad y nutrición a la dermis. A su vez, mitiga los efectos negativos del clima y de los rayos ultravioleta.

9. Aceite de argán

El aceite de argán se destaca entre estos hidratantes naturales para el verano, ya que proporcionan humectación y suavidad a la piel. En un estudio publicado en International Journal of Nanomedicine en 2014 detalla que este producto aporta vitaminas A y E, ácidos grasos y compuestos antioxidantes que protegen la piel frente a las agresiones.

10. Vaselina

Otro producto aconsejado por la Academia Americana de Dermatología para humectar la piel de forma natural es la vaselina. En pequeñas cantidades, es idónea para hidratar pieles secas o maltratadas. Incluso, se puede aplicar como bálsamo labial.

¿Qué recordar sobre los hidratantes naturales para el verano?

Los hidratantes naturales para usar en verano pueden ser útiles para humectar la piel y mitigar los síntomas causados por las altas temperaturas. No obstante, no sustituyen los productos dermatológicamente probados.

Es necesario complementar su uso con cremas adaptadas a cada tipo de piel y, sobre todo, protector solar. En caso de presentar alguna afección cutánea, lo mejor es consultar al dermatólogo antes de aplicar estos productos.

Con información de Mejor con Salud

EB