 10 curiosidades sobre el funcionamiento del corazón humano

1. Ni redondo ni a la izquierda

Aunque de manera tradicional casi todo el mundo cree que el corazón está al lado izquierdo del pecho, lo cierto es que no es así. En realidad, se encuentra en la parte central del tórax, entre los dos pulmones.

La razón por la que los latidos se sienten más nítidamente en la zona izquierda es que el corazón no es en realidad un órgano redondo. Se parece más bien a un cono y la punta se dirige hacia el costado izquierdo.

2. Late fuera del cuerpo

Una de las más sorprendentes curiosidades sobre el funcionamiento del corazón humano es que este órgano es capaz de seguir latiendo si está fuera del cuerpo. Es posible que lo hayas visto en las películas, pero no es truco, sino realidad. De hecho, esto permite que se puedan hacer trasplantes.

Esto se debe a que genera sus propios impulsos eléctricos. Por eso sigue moviéndose por sí solo y, de hecho, puede hacerlo por varios segundos e incluso por horas. Para que siga por más tiempo necesita que le llegue sangre, ya que esta le aporta el combustible.

3. El más trabajador del organismo

No hay ningún otro músculo del cuerpo humano que trabaje tanto como el corazón. Es el primer órgano que se forma en el embrión y desde entonces jamás deja de latir, hasta la muerte. Ningún otro hace una labor tan maratónica.

El corazón bombea alrededor de cinco litros de sangre por minuto. Eso significa que en solo una hora hace circular unos 300 litros por todo el organismo. Al final del día habrá bombeado 7 200 litros, lo que da un promedio de dos millones y medio de litros por año. Nada mal.

4. Los latidos: una de las curiosidades sobre el funcionamiento del corazón humano

El corazón humano comienza a latir unas cuatro semanas después de que se produce la fecundación. Desde entonces, no deja de hacerlo jamás. En promedio, tiene unos 80 latidos por minuto, lo que quiere decir que en un día late alrededor de 115 200 veces. Al año se habrán producido 42 millones de latidos.

El corazón de las mujeres late un poco más rápido que el de los hombres. Así mismo, lo habitual es que en los niños haya más frecuencia que en los adultos. El corazón infantil late unas 100 veces cada 60 segundos. Durante el ejercicio físico se puede llegar a 200 por minuto.

5. ¿Cáncer de corazón?

El cáncer de corazón sí existe, pero es sumamente raro. Esto obedece a que las células cardíacas apenas si se reproducen después del nacimiento. De otro lado, este órgano está muy bien protegido de los factores ambientales y esto también lo hace menos proclive a desarrollar un proceso oncológico.

Se estima que el cáncer de corazón solo corresponde al 0,1 % de los casos totales de cáncer. Se ha establecido que una buena parte de ellos corresponden a una expansión de alguna neoplasia ubicada en otra parte del organismo.

6. Los órganos que más lo necesitan

La principal función del corazón es la de enviar sangre a todos los órganos del cuerpo. Hay algunos que la requieren más que otros. Por ejemplo, el 20 % de la sangre bombeada va dirigida al cerebro, que necesita nutrientes y oxígeno para funcionar como debe.

Otro 22 % de la sangre que bombea el corazón va a los riñones, los que cumplen el papel de filtrar. El 60 % restante se distribuye en los demás órganos del cuerpo.

7. Una parte del organismo que no necesita sangre

Así como algunos órganos necesitan más de la sangre bombeada por el corazón, también hay una parte del cuerpo que no la requiere. Todos los tejidos reciben ese líquido vital, con excepción de la córnea.

La córnea es la parte transparente del ojo y gracias a esto permite el paso de la luz. Si recibiera sangre se alteraría su función y no podríamos ver nada, ya que los rayos de luz no podrían atravesarla. Esta estructura toma los nutrientes del humor acuoso y no de la sangre.

8. Sincronizar los corazones

Otra de las curiosidades sobre el funcionamiento del corazón humano tiene que ver con la sincronización de los latidos del corazón entre varias personas. Esto ocurre en los coros, como lo expuso en un ensayo el doctor Bjorn Vickhoff de la Academia Sahlgrenska de la Universidad de Gotemburgo.

Al cantar se exhala aire y las pulsaciones bajan; en las pausas se inhala y las pulsaciones suben. En los coros todos deben inhalar y exhalar más o menos al mismo tiempo y esto hace que sus corazones funcionen en maravillosa sincronía.

9. El corazón roto

El corazón puede romperse y no de forma metafórica, sino literal. Se llama síndrome del corazón roto y ocurre cuando alguien tiene un impacto emocional tan fuerte que provoca este efecto. Es consecuencia de una avalancha de las hormonas del estrés.

Los síntomas del corazón roto son muy similares a los de un ataque cardíaco, con la diferencia de que el órgano está en perfecto estado cuando la ruptura se produce. Es muy raro que lleve a la muerte.

10. Las enfermedades cardiovasculares en el tiempo

El primer caso conocido de enfermedad cardíaca logró identificarse en una momia egipcia que data de hace 3 500 años. En la actualidad, las patologías cardiovasculares son la primera causa de muerte en los países de mayores ingresos.

Un dato que debe formar parte de las curiosidades sobre el funcionamiento del corazón humano es que la mayoría de los infartos se producen los lunes. Así mismo, la navidad es la fecha en que más se registran este tipo de episodios.

