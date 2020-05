 Yon Goicochea: La Operación Gedeón fue dirigida por el régimen (Video)

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Goicochea salió en su propia defensa y manifestó que esta operación fue dirigida por el propio régimen de Maduro.

"El único beneficiario fue Nicolás Maduro, esa operación fue orquestada y dirigida desde la dictadura. ¿De que otra forma usted se explica que un mercenario con sus hombres en el terreno sale por televisión a delatar a sus propios hombres en riesgo como lo hizo Jordan Goudreau?", se preguntó.

"¿De qué otra forma usted se explica que un mercenario que acusa al presidente Guaidó de no que no le realizó el pago de la operación, y de todas formas realiza la operación? el primer mercenario que hace las cosas gratis? no, esa operación ha estado pagada por la dictadura", expresó.

De esta manera, negó esta supuesta vinculación y aseguró que el régimen de Nicolás Maduro está buscando las formas para desestabilizar a los factores democráticos de Venezuela.

Goicochea aprovechó de responderle a Tarek William Saab, quien fue el encargado de acusarlo y emitir la orden de captura por su vinculación con la Operación Gedeón, a través de la Fundación Futuro Presente:

“Se ordena la detención de los miembros de la Fundación Futuro Presente por participar como logísticos de la operación Gedeón”, comentó William Saab.

También, reveló que han sido detenidos 66 implicados en estos hechos y se han librado 99 órdenes de aprehensión, de las cuales 63 aún no se han materializado y están en marcha.

Tarek William Saab anuncia que fueron emitidas órdenes de aprehensión en contra de miembros de la fundación Futuro Presente, incluido ellos @YonGoicoechea, y 17 órdenes de allanamiento, por supuestos vínculos con la denominada Operación Gedeón. #21May — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) May 21, 2020

#VIDEO Por la incursión frustrada, hay 66 implicados detenidos y 99 órdenes de aprehensión, de las cuales 63 no se han materializado, informa Fiscal General de la República, @TarekWiliamSaab #VenezuelaVictoriosa pic.twitter.com/VU6ecsjTUs — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) May 21, 2020

Respuesta de Goicochea a Saab

"Señor Tarek William Saab, si usted leyera más, si usted hiciera su trabajo, se diera cuenta de que hace una década que no pertenezco a esa organización, que no tengo actividad y que es pública y notoria".

"Nunca he tenido trato por ningún medio ni digital, ni escrito, ni presencial con Jordan Goudrea, con su empleado, porque no me queda duda de que ustedes contrataron a ese mercenario para montar la olla que hoy están montando".

YS/Informe21