 VP denuncia viacrucis de los zulianos por ineficiencias de los servicios públicos y deterioro del sistema de salud

“En los municipios del Sur del Lago de Maracaibo a diario pasan 14, 18 y hasta 20 horas sin electricidad. Es un racionamiento criminal e inhumano que ha acabado con la calidad de vida de todos los habitantes de estos municipios productivos del Zulia”

El parlamentario zuliano aseguró que en los municipios Colón, Francisco Javier Pulgar, Catatumbo y Sucre solo reciben entre cuatro y cinco horas diarias de electricidad. “Es una tragedia sin precedentes la que estamos viviendo, sin servicio eléctrico no hay agua, porque el sistema de agua potable es a través de pozos profundos y sin electricidad no hay cómo bombear agua a las comunidades. Los habitantes del Sur del Lago no tienen calidad de vida”, indicó.

El dirigente de la tolda naranja también denunció que las familias surlaguenses están cocinando a leña, porque no hay gas doméstico y los costos de recargar los cilindros son excesivos. "El gas está dolarizado, recargar una bombona tiene un costo entre 10 y 20 dólares, las familias más humildes no tienen para costear ese gasto cuando a duras penas el dinero les alcanza para comprar algunos alimentos”, expresó.

No son atendidas las emergencias en la COL

El coordinador municipal de Simón Bolívar, Manuel Laviera, denunció la muerte de recién nacidos por falta de ambulancia. “La madre estaba embarazada de gemelos y requería ser atendida en un hospital, pero los médicos y enfermeras del Ambulatorio Urbano de Tía Juana, en el municipio Simón Bolívar, de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo (COL), poco pudieron hacer por falta de una ambulancia. No pudo ser trasladada y parió a los niños, pero fallecieron inmediatamente al nacer, porque era un embarazo de alto riesgo y necesitaba que le hicieran una cesárea”.

Laviera aseguró que con todas las deficiencias que existen en el mencionado ambulatorio el derecho a la salud de todos los habitantes del municipio Simón Bolívar es vulnerado a diario. “Aquí en el municipio no podemos enfermarnos, porque si acudimos al ambulatorio no hay algo tan básico como alcohol o algodón. Ni siquiera hay tensiómetro. Exigimos que se respete el derecho a la salud, no queremos que más madres pierdan a sus hijos por culpa de este régimen”. NP

IR