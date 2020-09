 Vladimir Gessen alerta: ¿Se repite en Venezuela la estrategia de EEUU en Panamá?

View this post on Instagram

El acuerdo Maduro-Capriles debe contener hasta un pacto de cómo será la directiva de la Asamblea elegida como lo quiera Maduro... El embajador para Venezuela de EEUU, James Story, recordó ayer que todas ‘las cartas siguen sobre la mesa’, y Guaidó anunció un acuerdo contra del narcotráfico con EEUU, lo que podría permitir 'operaciones especiales' de la DEA en el territorio venezolano... Y si es declarado el organismo represor FAES, como organización terrorista o narcotraficante por EEUU, ese pudiese ser uno de sus objetivos. Recordemos que el organismo que mostró la cara por los Estados Unidos, en el proceso en contra del entonces ‘Hombre Fuerte’ de Panamá, general Manuel Antonio Noriega, fue la DEA, quien ahora cuenta por decreto presidencial de Donald Trump, con la cuarta flota del Comando Sur como fuerza militar en contra de los carteles de la droga, incluído enfrentar el ‘cartel de los soles’ como lo ha descrito el almirante Craig Faller... Saludos y buenos días...