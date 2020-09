 Vielma Mora da positivo para COVID-19

El dirigente oficialistas, anunció que hoy 26 de septiembre dio positivo para COVID-19, anteriormente se había realizado exámenes para evaluar su salud pero los mismo habían dado negativo.

A su vez notificó que "esta muy bien" y no ha presentado grandes complicaciones que pongan en riesgos su salud.

Practicando mi rutina de exámenes de despistaje, los cuales me realizo de manera constante, me he sometido a la prueba PCR correspondiente a esta semana y es mi responsabilidad informarle al pueblo que he arrojado como resultado: positivo para COVID-19.

— Vielma Mora (@JoseGVielmaMora) September 27, 2020