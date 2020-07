 Vecchio: “Esto no es una elección, no nos vamos a prestar a ningún fraude”

Esto no es una elección, es un fraude. Ese no es el camino. No nos vamos a prestar a ningún fraude, se lo hemos dicho al país”, dijo el diplomático en una entrevista al medio de comunicación El Diario.

Asimismo, explicó que la solución para Venezuela es generar más presión interna y externa, con la ayuda de los aliados internacionales, que ayude a aplicar un Gobierno de Emergencia Nacional el cual permita unas elecciones presidenciales y parlamentarias “verdaderamente libres, justas y verificables”.

Vecchio aseguró que la legitimidad de la Asamblea Nacional no está en riesgo por la no participación en la farsa electoral del régimen.

“El fraude es evidente, y esa agenda favorece a Maduro, con una modalidad de partido único al estilo de Cuba. No hay condiciones ni garantías, elementos necesarios para poder decir que eso es una elección”, agregó.

Igualmente, recordó que el Presidente (E) Juan Guaidó, llamó a no participar en las elecciones anunciadas por el régimen y el Consejo Nacional Electoral ilegítimo.

EEUU y su apoyo total a la democracia venezolana

El diplomático explicó que desde que se instaló en la embajada, el Gobierno Legítimo de Guaidó ha tenido un gran apoyo por parte de la administración de Donald Trump. Además, aseguró que el apoyo estadounidense también viene de los demócratas y los republicanos.

“Estados Unidos va a ser un aliado futuro también en la reconstrucción nacional”, aseguró.

Asimismo, recordó que EE.UU. tiene un compromiso para enfrentar una organización criminal.

“Nunca habíamos tenido una organización criminal en el poder, frente a esa naturaleza. Requeríamos, y requerimos, acciones claras”, agregó.

Presidencia

MV