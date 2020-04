 Trump vuelve a cargar contra la OMS: "Tiene que tener claras sus prioridades"

"Creo que tiene que tener claras sus prioridades", dijo el mandatario durante su rueda de prensa diaria desde la Casa Blanca.

El mandatario volvió a insinuar que la organización siente una cierta predilección por China y detalló cómo, en los últimos años, Washington ha aportado a la OMS unas diez veces más que Pekín.

"La OMS se equivocó, se equivocó mucho en muchos aspectos. Y además minimizó notablemente la amenaza", fustigó el mandatario. Hasta hace poco más de dos semanas, Trump insistía en comparar a la COVID-19 con la gripe común y se resistía a decretar una cuarentena para no dañar la economía.

Trump no dudó en contestar al director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien este mismo miércoles pidió no politizar la actual crisis sanitaria.

"Pongan en cuarentena la politización del COVID19 (...), si no quieren más bolsas para cadáveres, no lo politicen", dijo Tedros por la mañana, después de que Trump atacara el martes a la organización por su gestión de la pandemia.

El presidente estadounidense @realDonaldTrump asegura que los demócratas y republicanos se están uniendo para combatir la #pandemia, y buscan fortalecer al país nuevamente. #coronavirus2020 https://t.co/Y9SbbQ9hG2 pic.twitter.com/GuP15b5R7T — La Voz de América (@VOANoticias) April 8, 2020

"Cuando habla de política, no me puedo creer que él hable de política... mira la relación que tienen con China. Así que China se gasta 42 millones (de dólares), nosotros nos gastamos 450 millones y todo parece hacerse a la manera china. Eso no está bien y no es justo para nosotros", clamó.

Un mensaje de aliento

Por otro lado, Trump aprovechó la comparecencia para transmitir un mensaje de optimismo: "Estamos cada vez más cerca de que el país vuelva a ser lo que era", dijo apenas unas horas después de que EE.UU. superara la cifra de 14.000 fallecidos por la COVID-19.

Al igual que otras actividades públicas, la Casa Blanca confirmó que las celebraciones de Semana Santa han sido suspendidas por la pandemia de coronavirus.

El presidente Trump informó que "10.000 líderes de la fe van a estar físicamente aislados de sus iglesias", pero, aseguró, van a acompañar de algún modo a los feligreses.

"Vamos a tener muchas Pascuas juntos en el futuro", alentó el mandatario.

Trump dedicó nuevamente palabras de aliento para su homólogo, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, quien pasará este miércoles su tercera noche en cuidados intensivos por coronavirus.

"Hablé con el representante de Reino Unido y dijo que su líder esta en franca recuperación, se encuentra mucho mejor hoy", informó Trump.

Repatriación 'exprés'

En la sesión de este miércoles de conferencia de prensa de la Casa Blanca, Trump invitó al secretario de Estado, Mike Pompeo, que habló sobre el Equipo de Repatriación, un grupo formado para traer a estadounidenses que quedaron varados en el extranjero cuando varios países cerraron sus fronteras y las aerolíneas suspendieron vuelos comerciales.

Pompeo anunció que hasta la fecha “50.000 estadounidenses en más de 90 países han sido repatriados”. El alto funcionario dijo que “nunca había participado en una repatriación de este nivel”, informó la VOA

Pompeo puso el ejemplo de una estadounidense que estaba en un lugar remoto, en el Amazonas: “estaba contagiada, tuvimos que darle medicación para traerla a EE.UU. El Equipo de Repatriación está trabajando para traer a estas personas de vuelta”.

Asimismo, el secretario Pompeo aseguró que la Administración estadounidense continúa ayudando "a muchos países" para que sus economías se recuperen lo antes posible.

A una pregunta sobre si China debería afrontar algún tipo de consecuencia por haber ocultado información sobre la realidad del brote de coronavirus, Pompeo declinó hacer comentarios y sostuvo: “No es momento de venganzas, sino de claridad y transparencia”.

“China tiene que ser transparente con el número de personas que están contagiadas (…) Necesitamos que la información sea a tiempo, asentada”, zanjó el secretario de Estado. VOA

YS