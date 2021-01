 Trump se compromete a una transición de poder "ordenada"

A pesar de que ya han pasado dos meses desde las elecciones, el republicano no ha reconocido la victoria de su rival, Joe Biden, hasta que el Congreso no certificó los votos de los Colegios Electorales. "Siempre dije que lucharía hasta garantizar que sólo votos legales fueran contados", agrega el texto.

"Es solo el comienzo de nuestra lucha por hacer Grande a Estados Unidos de Nuevo", Donald Trump, presidente de EE.UU.

Desde hace semanas, Trump y sus seguidores afirman, sin aportar prueba, que los comicios fueron fraudulentos, algo que ha sido descartado incluso por el Departamento de Justicia. Esta situación llevó a diversos legisladores a intentar bloquear la certificación de los resultados en el Congreso, una maniobra que no sirvió más que para demorar el proceso ya que ambas Cámaras acabaron por refrendar la victoria Biden.

"Aunque esto representa el fin del más grandioso primer mandato en la historia presidencial, es solo el comienzo de nuestra lucha por hacer Grande a Estados Unidos de Nuevo", finaliza Trump.

El mensaje de Trump tuvo lugar después de un intenso día en que finalmente el Congreso ratificó a altas horas de la madrugada los resultados del Colegio Electoral.

El presidente Donald Trump prometió este jueves que habrá una transición pacífica cuando Joe Biden asuma la presidencia de Estados Unidos dentro de tres semanas, a pesar de seguir oponiéndose al resultado de la elección del 3 de noviembre.

"Aunque estoy completamente en descuerdo con el resultado de la elección, y los hechos me respaldan, en cualquier caso, habrá un transición ordenada el 20 de enero", señaló Trump a través de un breve comunicado divulgado en Twitter durante la madrugada por su asesor Dan Scavino.

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:



“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our...

— Dan Scavino (@DanScavino) January 7, 2021