 Trump promete enviar respiradores a Ecuador, El Salvador y Honduras

En una serie de tuits, Trump afirmó que había hablado con los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno; El Salvador, Nayib Bukele; Honduras, Juan Orlando Hernández; e Indonesia, Joko Widodo; países que según él han pedido ayuda a Estados Unidos para combatir el COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Great conversation with President Lenin Moreno of the Republic of Ecuador. We will be sending them desperately needed Ventilators, of which we have recently manufactured many, and helping them in other ways. They are fighting hard against CoronaVirus!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2020