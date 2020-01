 Trump expresó apoyo a manifestantes iraníes en farsi

"Para el pueblo valiente y sufrido de Irán, Trump comienza su mensaje en Twitter:

"Para el pueblo valiente y sufrido de Irán: he estado con ustedes desde el comienzo de mi Presidencia, y mi Gobierno continuará estando con ustedes. Seguimos de cerca sus protestas y nos inspira su coraje".

Trump continua con una advertencia al gobierno iraní, diciendo a sus líderes que se abstengan de tomar medidas enérgicas contra las protestas.

"El gobierno de Irán debe permitir que los grupos de derechos humanos supervisen e informen los hechos desde el terreno sobre las protestas en curso del pueblo iraní. No puede haber otra masacre de manifestantes pacíficos, ni un cierre de internet. El mundo esta mirando".

El sábado por la noche, la policía dispersó a estudiantes que habían convergido en la Universidad de Amirkabir en Teherán para rendir homenaje a las víctimas, luego de que algunos de los cientos reunidos gritaran consignas "destructivas", dijo la agencia de noticias Fars.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de enero de 2020