 Trump anuncia que no asistirá a la inauguración del mandato de Joe Biden

El Presidente saliente de EEUU, Donald Trump, anunció que no asistiría a la inauguración del mandato del Presidente electo Joe Biden pautada para el 20 de Enero. "A todos los que me han preguntado, no iré a la Inauguración el 20 de enero", informó a través de su cuenta en la red social Twitter.

Este anunció lo hace después de que manifestantes asaltaran el Capitolio en Washington, luego que hiciera su última arenga política para revertir el resultado de las elecciones, y varios de estos entraran por la fuerza en el Capitolio en la tarde del miércoles.

La policía del Capitolio enfrentó a los atacantes, lo que dejó como saldo cuatro muertos, entre ellos una seguidora de Trump, así como 52 heridos y 14 policías lesionados, según informes policiales.

Más temprano este Jueves el presidente aprovechó para marcar distancias con sus seguidores que asaltaron el Capitolio para impedir la ratificación de la victoria electoral de Biden. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que el próximo 20 de enero le tocará abandonar la Casa Blanca y dar paso al nuevo gobierno, liderado por el demócrata Joe Biden, después de que ayer el Congreso certificara el resultado de los comicios del pasado mes de noviembre en una sesión que estuvo marcada por el asalto al Capitolio, a través de un video difundido por Twitter.

