 Trump anuncia que Israel y los Emiratos Árabes Unidos acuerdan establecer lazos diplomáticos

Emiratos Árabes e Israel acuerden establecer relaciones diplomáticas, como parte de un convenio amplio por el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado.

Con este paso, los EAU se convierten en el tercer país árabe en establecer relaciones diplomáticas plenas con Israel, después de Egipto y Jordania. EFE

LJ

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020