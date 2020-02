 Trump a Guaidó: Estadounidenses están unidos en la lucha por la libertad de Venezuela

El presidente interino de Venezuela se pudo ver en el balcón de la primera dama, Melania Trump, dentro de la Cámara de Representantes.

El presidente Donald Trump aprovechó su discurso para resaltar la "colación internacional" que EE.UU. ha liderado "en contra del dictador socialista Nicolás Maduro". Trump acusó al presidente en disputa de Venezuela de ser un "gobernante ilegítimo" y dijo que "el dominio de la tiranía de Maduro se romperá".

A continuación el instante en que Donald Trump menciona a Juan Guaidó cortesia de Telemundo Noticias...

Venezuela no fue el único país latinoamericano que Trump incluyó en su discurso anual: el presidente también mencionó a Cuba y a Nicaragua y dijo que su gobierno también esta apoyando las "esperanzas" de estas naciones por "restaurar la democracia.

La noticia de la llegada de Guaidó a la capital la dio en exclusiva el medio Bloomberg y la confirmó el senador republicano Rick Scott.

Excited to see @jguaido tonight at the #SOTU!



Thank you @realDonaldTrump for your continued commitment to the brave people of #Venezuela in their fight for freedom and democracy. https://t.co/HbT9zvAZdI

— Rick Scott (@SenRickScott) February 4, 2020