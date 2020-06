 Tesoro sanciona a 5 capitanes iraníes que entregaron gasolina al régimen de Maduro

De acuerdo a las informaciones emanadas por el portal oficial de los EEUU home.treasury.gov, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU tomó medidas contra los capitanes de los cinco barcos que la República Islámica de Irán (IRISL) y la Compañía Nacional de Petroleros de Irán (NITC) por entregar gasolina iraní al ilegítimo régimen de Maduro en Venezuela.

Estos capitanes, que lideraron cinco petroleros con bandera iraní: CLAVEL, PETUNIA, FORTUNE, FOREST y FAXON, entregaron gasolina y componentes de gasolina a Venezuela, y ahora se agregan a la Lista Nacional de Personas Bloqueadas (Lista SDN) de la OFAC.

"El Departamento del Tesoro tendrá como objetivo a cualquiera que apoye los intentos iraníes de evadir las sanciones de los Estados Unidos y que además permita su comportamiento desestabilizador en todo el mundo", dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. "El apoyo del régimen iraní al régimen autoritario y corrupto en Venezuela es inaceptable, y la Administración continuará utilizando sus autoridades para interrumpirlo".

En noviembre de 2019, el gobierno iraní impuso un racionamiento estricto y un aumento del 50 por ciento en el precio de la gasolina. Cuando el pueblo iraní protestó por los abruptos recortes nocturnos en los subsidios al combustible, las fuerzas de seguridad del régimen tomaron medidas enérgicas contra los manifestantes, lo que resultó en el asesinato de aproximadamente 1,500 personas, incluidas mujeres y niños.

Ahora, a pesar de la decisión del gobierno de restringir el acceso del pueblo iraní a combustible vital, el régimen iraní ha enviado cinco petroleros que transportaron más de 1,5 millones de barriles de gasolina y componentes de gasolina a Venezuela, con planes de continuar las ventas de gasolina al brutal y corrupto régimen de Maduro en los próximos meses.

Si bien el pueblo iraní se ve obligado a racionar su suministro de combustible debido a la corrupción, la mala gestión y las actividades malignas globales del régimen iraní, el régimen continúa apoyando a grupos terroristas y dictadores aliados en Siria y Venezuela con la exportación de este producto crítico.

Los cinco capitanes iraníes sancionados trabajan para IRISL y NITC y, durante el último mes, han capitaneado buques identificados en la lista SDN de la OFAC como propiedad bloqueada de IRISL y NITC, y han descargado envíos de gasolina iraní en Venezuela.

Ali Danaei Kenarsari es un empleado de IRISL y el maestro de CLAVEL (IMO 9820312, anteriormente conocido como HYUNDAI MIPO 2655), que es un camión cisterna gestionado por IRISL que ha enviado gasolina iraní a Venezuela. Mohsen Gohardehi es el maestro de PETUNIA (IMO 9820336, anteriormente conocido como HYUNDAI MIPO 2657), también un camión cisterna gestionado por IRISL que ha enviado gasolina iraní a Venezuela.

Kenarsari y Gohardehi son identificados por haber actuado para o en nombre de IRISL, de conformidad con E.O. 13599.

Alireza Rahnavard es empleado de NITC y la maestro de FORTUNE (IMO 9283746), un buque tanque propiedad de NITC que ha enviado gasolina iraní a Venezuela. Reza Vaziri es un empleado de NITC y el maestro de FOREST (IMO 9283760), un petrolero propiedad de NITC que ha enviado gasolina iraní a Venezuela. Hamidreza Yahya Zadeh es un empleado de NITC y el maestro del FAXON (IMO 9283758), un buque tanque propiedad de NITC que ha enviado gasolina iraní a Venezuela.

Rahnavard, Vaziri y Yahya Zadeh han sido identificados por haber actuado para o en nombre de NITC, de conformidad con E.O. 13599.

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estos objetivos que están en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones que transitan por los Estados Unidos) que involucran cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.

Además, las personas que realizan ciertas transacciones con las personas identificadas hoy pueden verse expuestas a sanciones o estar sujetas a una acción de cumplimiento . Además, a menos que se aplique una excepción, cualquier institución financiera extranjera que a sabiendas facilite una o más transacciones significativas para cualquiera de las personas o entidades designadas hoy podría estar sujeta a sanciones estadounidenses.

Asimismo, Pompeo condenó la supuesta presencia en Venezuela de "ramas" del Estado Islámico (EI) y Al Qaeda, organizaciones terroristas suníes, y del grupo chií libanés Hizbulá, apoyado por Teherán.

EE.UU. también está preocupado por la creciente presencia en Venezuela de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN), de acuerdo al informe anual sobre el terrorismo en el mundo del Departamento de Estado de EE.UU., emitido hoy y relativo a 2019.

"Los incidentes terroristas en Venezuela reflejan la creciente presencia y control territorial del ELN. Se han incrementado las confrontaciones entre el ELN, otros grupos armados ilegales colombianos y venezolanos y las fuerzas gubernamentales venezolanas", se señala en el reporte.

En ese informe, además, se acusa a Maduro de "usar esas actividades criminales para mantenerse ilegítimamente en el poder".

Por otro lado, días después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera que estaba abierto a reunirse con Maduro, Pompeo reafirmó el apoyo de Washington al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de naciones.

"Seguimos apoyando a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y al presidente interino Guaidó en su lucha para restaurar la democracia", subrayó el titular de Exteriores.

Oficialmente, la Administración Trump siempre ha rechazado cualquier diálogo directo con Maduro hasta que se "restaure la democracia" en el país caribeño.

Sin embargo, el líder estadounidense ha dejado abierta la puerta a la posibilidad de una reunión al menos en una ocasión en público, durante la Asamblea General de la ONU de septiembre de 2018, cuando Trump y Maduro coincidieron en Nueva York, aunque la Casa Blanca descartó esa posibilidad unas horas más tarde.

En agosto de 2019, Trump aseguró que su Gobierno mantenía contactos con el chavismo "a muy alto nivel", aunque no quiso aclarar si se refería a conversaciones con el considerado "número dos" del oficialismo en Venezuela, Diosdado Cabello, como apuntaron informaciones de prensa

Con Información de EFE

Informe21/LJ

Treasury sanctions five Iranian captains who delivered gasoline to the Maduro Regime in Venezuela https://t.co/Gu4mm1bYsP

— Treasury Department (@USTreasury) June 24, 2020