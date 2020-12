 Segundo boletín del Comité Organizador tras la Consulta Popular

El comité organizador de la Consulta Popular saluda al país e informa lo siguiente:

Primero: reiteramos nuestra felicitación al pueblo venezolano por la masiva participación en la jornada del 7 al 12 de diciembre de 2020 en la que, superando todos los obstáculos, millones de ciudadanos manifestaron su voluntad de manera heroica y firme en la defensa de nuestro país.

Segundo: reiteramos que tanto los miles de voluntarios, como el equipo técnico y los miembros del comité organizador, estamos trabajando incansablemente para continuar la entrega y procesamiento de la información.

Sin embargo, debemos recordar que, a diferencia de un evento electoral, la Consulta Popular fue un proceso de participación ciudadana que se realizó sin infraestructura estatal, electrónica, en ambiente represivo y con voluntarios que padecen la falta de conectividad, gasolina y servicios que sufre el país.

A esto, debemos agregar la caída del sistema electrónico durante el día de la fase presencial, lo cual hace aun más difícil recopilar y procesar la información de la participación presencial en los centros de la Consulta Popular, sobre todo en las áreas más remotas del país.

Les aseguramos que todo el equipo voluntario de la Consulta Popular está haciendo su mejor esfuerzo para recopilar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible de la participación presencial.

Tercero: En cuanto a la participación digital, podemos informar:

1. De los 2.412.354 de participación digital anunciados el 12 de diciembre, el 72% (1.739.830 personas), fue el que culminó el proceso de participación digital con el código unipersonal. Las condiciones físicas, tecnológicas, represivas y generales del país, así como los episodios de saturación o caída del sistema, no permitieron que todos los venezolanos pudieran realizar el pro-ceso digital definitivo. Aunado a esto, la mala calidad de la ce-dula de identidad, hizo que los sistemas rechazaran la participación de un gran numero de venezolanos que intenta-ron acceder al proceso.

2. La distribución del uso de las herramientas tecnológicas para la participación digital quedó de la siguiente manera:

· A través de TELEGRAM: 90,46%

· Por medio de PÁGINA WEB: 4 ,14%

· Mediante APLICACIÓN WEB: 5,39%

3. El uso de las plataformas por país quedó distribuido así:

Telegram

Venezuela 62,92%

Estados Unidos 7,86%

Chile 5,32%

Colombia 5,00 %

España 4,87

Perú 4,10%

Argentina 1,90%

Ecuador 1,77%

Panamá 1,05%

México 0,90%

Otros (114 países) 4,30%

Voatz

Venezuela 48,97%

Estados Unidos 15,45%

Colombia 8,05 %

España 4,64%

Perú 4,21%

Chile 4,16%

Otros 14,53

4. Sobre los resultados de las preguntas, en cuanto a la participación digital, podemos informar lo siguiente:

Telegram:

Pregunta número 1: Sí: 99,88% NO: 0,12%

Pregunta número 2: Sí: 99,88% NO: 0,12%

Pregunta número 3: Sí: 99,91% NO: 0,09%

Voatz

Pregunta número 1: Sí: 99,83% NO: 0,10%

Pregunta número 2: Sí: 99,80% NO: 0,13%

Pregunta número 3: Sí: 99,81% NO: 0,12%

Cuarto: de igual manera, hacemos un llamado a todos los equipos regionales del comité organizador, alto consejo ciudadano y ciudadanía en general, a mantener la organización y compromiso para contribuir con el cumplimiento de esta Consulta Popular.

Nos corresponde a todos iniciar la nueva fase de ejercicio y participación ciudadana para lograr la restitución de la constitución, el rechazo al fraude parlamentario, el cese de la usurpación, las elecciones presidenciales libres y la ayuda internacional.

En Caracas a los 14 días del mes de diciembre de 2020.

Presidencia

MV