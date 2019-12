 Scott responde a comentario de Maduro contra migrantes venezolanos

Mediante Twitter el político estadounidense calificó el comentario del Ejecutivo venezolano como "asqueroso" al momento que, a su juicio, "es un dictador que ha destruido su país".

Maduro, mediante transmisión conjuunta en radio y televisión, recriminó a los migrantes criollos que "hablan mal de su país" de origen y los invitó a que se devolvieran a Venezuela a conocerla en su totalidad puesto que, asegura, "es mucho más linda donde está usted lavando pocetas". Según reseña la web 2001

"Es un dictador que ha destruido su país y, sin embargo, humilla a quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares.Asqueroso", escribió.

.@NicolasMaduro criticized the thousands of Venezuelans who have fled the country in search of a job, food and a future for their children.



He is a dictator who has destroyed his country and yet shames those who have been forced to leave their homes. Disgusting. https://t.co/VOPTnunpdQ

— Rick Scott (@SenRickScott) December 27, 2019