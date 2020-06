 Sánchez a Miley Cyrus: España tiene un compromiso fuerte con los vulnerables

"El nuestro es un compromiso fuerte, Miley", escribió Sánchez en Twitter en respuesta al hilo publicado ayer por la estrella norteamericana en la misma red social para reclamarle a él y al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que protejan a la población más vulnerable ante la COVID-19.

"España es colíder de iniciativas como el Act-Accelerator para lograr un acceso equitativo a vacunas, tratamientos y diagnósticos para luchar contra la COVID-19. La respuesta unida y multilateral es el único camino para no dejar a nadie atrás", contestó el presidente del Gobierno español en un mensaje en inglés.

Spain is coleader in initiatives such as the ACT-Accelerator to achieve equitable access to vaccines, treatments and diagnosis to fight #COVID19. Ours is a strong commitment, Miley. Unity and multilateral response is the only way forward not to let anyone behind. #GlobalGoalUnite https://t.co/LKSNL18asN

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 13, 2020