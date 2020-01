 Rusia afirma que no tiene "ninguna intención" de intervenir entre EEUU e Irán

"Rechazamos cualquier tipo de escalada y cualquiera que la promueva y sostenga. No tenemos ninguna intención de intervenir en lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán", dijo Lavrov durante una rueda de prensa en Colombo.

En plena escalada entre Washington y Teherán, Lavrov afirmó que el asesinato del general Qasem Soleimaní, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní (IRGC), hace dos semanas por parte de EEUU, "va más allá de cualquier norma sobre comportamiento internacional".

En este contexto de tensión, que ha afectado a toda la región de Oriente Medio, el ministro ruso llamó a las partes a mostrar "moderación" y resolver las disputas a través del diálogo.

El titular de Exteriores se encuentra en una visita oficial de dos días durante la que tiene previsto reunirse con el recientemente electo presidente del país, Gotabaya Rajapaksa y el primer ministro, su hermano Mahinda Rajapaksa, entre otros dignatarios esrilanqueses.

Ambos países esperan con la visita reforzar sus relaciones bilaterales y abrir nuevas oportunidades en sectores como la economía, el turismo o la tecnología, añadió Lavrov.

El ministro de Asuntos Exteriores mostró el apoyo de Rusia a los esfuerzos de Sri Lanka para identificar y condenar a los autores de los atentados terroristas de abril del año pasado, en los que murieron 269 personas y 400 resultaron heridas.

La localización privilegiada de Sri Lanka en el océano Índico ha atraído la atención de otras potencias mundiales, y la visita de Lavrov se produjo al mismo tiempo que las del ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, y la responsable del Departamento de Estado de EEUU para el Sur y Centro de Asia, Alice G. Wells.

La Embajada de Estados Unidos en Colombo afirmó en Twitter que con la llegada de Wells a la nación insular, ambos países tendrán la oportunidad de dialogar "sobre intereses comunes como un Indopacífico libre y abierto". EFE.

Welcoming Alice Wells back to #SriLanka! We continue to engage across the spectrum of bilateral & regional issues with Asia’s oldest democracy, including on our shared interests in a free & open #IndoPacific that fosters prosperity, democracy, security & human rights for all. pic.twitter.com/BDvUVD8sYb

— U.S. Embassy Colombo (@USEmbSL) 14 de enero de 2020