 Rick Scott: Maduro pronto estará fuera del poder

"Estoy con la gente de Venezuela mientras salen a las calles hoy y continúan haciendo oir sus voces", enfatizó el político estadounidense con referencia a la movilización opositora que se llevó a cabo este 10 de marzo para aprobar el Pliego Nacional de Conflicto.

Reconoció que "luchar por la libertad y democracia" en Venezuela no es fácil, pero se torna "necesario" para la nación suramericana que está sumida en una profunda crisis económica.

De acuerdo con lo que reseña 2001, sostuvo que la administración de Nicolás Maduro tiene "los días contados" y en los venideros meses renunciará a Miraflores para que Venezuela "recupere su libertad".

The fight for liberty & democracy is not easy, but it’s a worthy and necessary fight. I stand with the people of Venezuela as they go to the streets today and continue to make their voices heard.@NicolasMaduro will be out of power soon & VZ will finally see #freedom. #10mar https://t.co/TwnktIFnX1

— Rick Scott (@SenRickScott) March 10, 2020