 Richard Blanco: Urge activar el TIAR y debatir el 187

“Los que estamos en el exilio sentimos el dolor de la patria pero son ustedes los que viven está pesadilla, por eso mi llamado es a los colegas diputados y al presidente de la AN y presidente legítimo y constitucional de Venezuela de acuerdo al artículo 233 de nuestra Carta Magna, Juan Guaidó. Ya es hora, sigo insistiendo en que apliquemos lo que establece la Constitución, en su artículo 187 numeral 11", apuntó.

Indicó que lo urgente es solicitar la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, de la Organización de los Estados Americanos, OEA, "para que pueda entrar a Venezuela una coalición militar internacional. Estamos viviendo momentos de dificultad y tiempo que se va no vuelve. Tenemos que salir de esta desgracia que significa el régimen", señaló.

Razón por la cual, instó el debate para este martes nueve de junio en la sesión virtual de la AN, del referido artículo, "no siga permitiendo atropellos por parte de organismos que fueron penetrados por el narcotráfico y por los delincuentes que están en el Palacio de Miraflores y el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, asumiendo responsabilidades que no les corresponden", acotó.

Mire a continuación el mensaje completo del parlamentario. NP

